В Госдуме отреагировали на призыв украинского дипломата «отобрать» Крым

Лидия Мартынова

В России отреагировали на инициативу украинского дипломата отобрать Крым с помощью военной силы. Эту реакцию озвучил народный депутат от Крыма Михаил Шеремет, который назвал данное предложение проявлением сказочного идиотизма.

«Все это проявление сказочного идиотизма. Для подобных персонажей впору на Украине создавать специальные заповедники», — приводит его слова РИА Новости.

Он подчеркнул, что украинские деятели, выступающие с подобными инициативами, дискредитируют своей неадекватностью всю страну, заводя ее в тупик.

С такой оценкой оказался вполне солидарен и другой крымский депутат в Госдуме — Руслан Бальбек. В комментарии RT он отметил, что украинский экс-дипломат забыл, что «оружие не является доводом в разговоре с Россией».

«Штурм Крыма будет катастрофой для Украины. Сегодня агрессивная риторика в тренде украинского истеблишмента, и это путь в никуда», — пояснил он.

Ранее ИА Newstes сообщало, что бывший представитель Украины на переговорах по Донбассу, бывший посол страны в Минске Роман Бессмертный призвал к проведению военной операции по захвату Крыма.

При этом он посоветовал Киеву предварительно отселить с полуострова всех, «кто лоялен», правда не сказал, как именно это сделать.

Напомним, что Крым вошел в состав России по итогам референдума в марте 2014 года. За присоединение к РФ высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Москва неоднократно подчеркивала, что процедура прошла в строгом соответствии с международным правом, хотя Киев результаты голосования не признает.