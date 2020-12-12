В Госдуме отреагировали на призыв украинского дипломата «отобрать» Крым
В России отреагировали на инициативу украинского дипломата отобрать Крым с помощью военной силы. Эту реакцию озвучил народный депутат от Крыма Михаил Шеремет, который назвал данное предложение проявлением сказочного идиотизма.
Он подчеркнул, что украинские деятели, выступающие с подобными инициативами, дискредитируют своей неадекватностью всю страну, заводя ее в тупик.
С такой оценкой оказался вполне солидарен и другой крымский депутат в Госдуме — Руслан Бальбек. В комментарии RT он отметил, что украинский экс-дипломат забыл, что «оружие не является доводом в разговоре с Россией».
Ранее ИА Newstes сообщало, что бывший представитель Украины на переговорах по Донбассу, бывший посол страны в Минске Роман Бессмертный призвал к проведению военной операции по захвату Крыма.
При этом он посоветовал Киеву предварительно отселить с полуострова всех, «кто лоялен», правда не сказал, как именно это сделать.
Напомним, что Крым вошел в состав России по итогам референдума в марте 2014 года. За присоединение к РФ высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Москва неоднократно подчеркивала, что процедура прошла в строгом соответствии с международным правом, хотя Киев результаты голосования не признает.