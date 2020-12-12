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Женевские дискуссии: о неприменении силы Грузией снова не договорились

Женевские дискуссии: о неприменении силы Грузией снова не договорились

10—11 декабря в Женеве состоялся 51-й раунд Международных Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье, в котором приняли участие представители Республики Абхазия, Республики Южная Осетия, Грузии, Российской Федерации и США при сопредседательстве ООН, ОБСЕ и ЕС.

МИД Абхазии сообщает, что стороны продолжили обсуждение совместного устного заявления о неприменении силы как основного и наиболее актуального вопроса повестки Женевских дискуссий.

«Участники встречи высказались за продолжение поиска взаимоприемлемых формулировок в целях продвижения и достижения позитивной динамики в данном вопросе. К сожалению, деструктивная позиция грузинских участников, отказывающихся от согласования данного документа, на протяжении многих лет не позволяет продвинуться в вопросе согласования текста совместного устного заявления. В результате этого раунда дискуссий не удалось убедить грузинских участников в необходимости принятия данного документа», — говорится в сообщении.

Ситуацию на грузино-абхазской и грузино-югоосетинской границах все участники Женевских дискуссий, кроме грузинской, оценили как стабильную и контролируемую.

Абхазская сторона обратила внимание участников дискуссий на продолжающиеся незаконные пресечения государственной границы по реке Ингур, которые приводят к многочисленным задержаниям.

Была подчеркнута общая заинтересованность в возобновлении работы Механизма предупреждения и реагирования на инциденты (МПРИ) в городе Гал. Абхазская сторона выразила готовность и приверженность к возобновлению работы этого международного механизма при условии, что на повестке МПРИ будут обсуждаться конкретные вопросы представляющие взаимный интерес.

Абхазская, российская и югоосетинская стороны вновь выразили обеспокоенность в связи с непрекращающимися попытками втягивания Грузии в НАТО, процессом интенсивной милитаризации Грузии посредством поддержки США и других стран альянса. Было подчёркнуто, что все эти действия создают угрозу миру и стабильности на Южном Кавказе.

Абхазская делегация сообщила о ситуации с распространением вируса Covid-19 в республике, охарактеризовав ее как стабильную и находящуюся под контролем правительства страны. Она выразила слова благодарности в адрес делегации Российской Федерации за оказанную помощь, а также представителям международных организаций, базирующихся на территории Республики Абхазия.

В рамках работы группы по гуманитарным вопросам состоялся обмен мнениями по актуальным проблемам, связанным со свободой передвижения, образования и других вопросов.

Проведение следующего 52-го раунда Международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье намечено на 23—24 марта 2021 года.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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