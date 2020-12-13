Беспорядки в Вашингтоне: задержаны более 20 человек, есть пострадавшие

Анастасия Иванова

Накануне в центре столицы США прошли две акции сторонников и противников Дональда Трампа, сопровождавшиеся стычками между собой и с сотрудниками полиции. В результате задержаны 23 участника, один из демонстрантов ранен. Об этом сегодня, 13 декабря, сообщает телеканал NBC.

Республиканцы, в числе которых были представители ультраправого движения Proud Boys, собрались на площади Фридом-плаза и у здания Верховного суда на Капитолийском холме, протестуя против фальсификации результатов выборов. В руках они держали американские флаги, плакаты с именем действующего главы государства и лозунгами «Еще четыре года», «Прекратите воровство» и «Считайте каждый голос». Их оппоненты собрались около Black Lives Matter Plaza, они выкрикивали «Уволен» и «Уходи!».

После начала стычек между протестующими полиция начала отттеснять толпу от близлежащих к Белому дому кварталов. При этом несколько митингующих и полицейских пострадали. Одному из полицейских брызнули в глаза из перцового баллончика, участника митинга ударили ножом. Правоохранители изъяли у участников шествия несколько единиц огнестрельного оружия.

«Шесть граждан совершили нападения на полицейских, 10 напали на других граждан, четыре человека задержаны за участие в беспорядках», — сообщила полиция.

В тот же вечер между сторонниками и противниками президента Дональда Трампа произошли стычки в американском городе Олимпии (штат Вашингтон). Один человек был ранен, сообщила газета The Seattle Times со ссылкой на полицию.

Как сообщало ИА Newstes , накануне Верховный суд США отклонил иск генпрокурора штата Техас Кена Пакстона о пересмотре итогов голосования в стране. Судьи отказали в подаче иска, поскольку сочли, что у Техаса нет права оспаривать итоги выборов не только у себя, но и в четырех других штатах. Данное решение Верховного суда ранее уже осудили в Белом доме. В администрации заявили, что таким образом ВС отказался обеспечить соблюдение норм конституции страны. В самом Техасе решение ВС вызвало еще более негативную реакцию. Председатель Республиканской партии штата Аллен Уэст призвал создать «Союз штатов», который будет «придерживаться конституции».