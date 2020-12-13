Эксперты оценили возможные санкции США против России при Байдене

Лидия Мартынова

Эксперты прогнозируют «невиданные санкции» в отношении России после вступления Байдена в должность президента США. Об этом пишет «Московский комсомолец».

По мнению специалистов, будущие ограничения могут коснуться самых болезненных экономических точек. В частности, санкции могут создать проблемы для доступа российских банков на мировые рынки, отключить страну от системы международных платежей SWIFT, ввести запрет на операции с российскими долговыми бумагами, а также запретить международному бизнесу инвестировать в российские энергетические проекты.

Доктор экономических наук Игорь Николаев оценил угрозу вывода России из системы международных платежей SWIFT как серьезную.

«Наша страна по объему банковских операций входит в тройку мировых лидеров, эксплуатирующих SWIFT, поскольку этой системой пользуется около 400 отечественных финансовых организаций», — отметил специалист.

Тем не менее Николаев назвал эту возможность гипотетической. Подобный сценарий остается лишь на бумаге, несмотря на наличие такого законопроекта в США. Администрация Дональда Трампа за четыре года правления не решилась придать документу юридическую силу. Однако даже введение подобных ограничений специалист не считает фатальным обстоятельством для экономики России.

Гораздо более неприятным он назвал ограничения в отношении госдолга страны, которые запретят американским финансистам вкладывать деньги в российские казначейские облигации.

Эксперт Российского института стратегических исследований Михаил Беляев считает, что санкции по SWIFT затронут рядовых обладателей пластиковых карт Visa и Mastercard, эмитированных попавшими под ограничения банками. Они столкнутся с проблемами при переводе денег за рубеж.

Доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова Елена Воронкова, в свою очередь, считает, что отключение от SWIFT затронет в первую очередь государственные банки, а на обычных клиентах это отразится лишь косвенно. Она напомнила, что угроза санкций в этой сфере существует с 2014 года, поэтому на случай реализации этих рисков Россия разработала систему передачи финансовых сообщений (СПФС) и на данный момент работает над ее безопасностью. К системе подключились уже десять государств. Воронкова также добавила, что SWIFT не обеспечивает стопроцентную безопасность: российские банки неоднократно подвергались кибератакам.