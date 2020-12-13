Пашинян: В двух районах Азербайджана может возникнуть напряженность
В Кубатлинском и Зангеланском районах Азербайджана, бывших районах НКР, которые находились под контролем азербайджанских сил во время подписания трехстороннего соглашения по Карабаху, может возникнуть напряженность. Об этом сегодня, 13 декабря заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Вопросы, связанные с уточнением армяно-азербайджанской границы, обсуждал сегодня в Москве министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян.
Как сообщало ИА Newstes , на консультации в Москву прибыл министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян, который обсудил со своим российским коллегой Сергеем Шойгу факт нарушения режима прекращения огня в Гадрутском районе Нагорного Карабаха. По данным Минобороны Армении, азербайджанские силы вошли в село Хин Тагер, а также подошли на близкое расстояние к селу Хцаберд.
К настоящему времени обстановка в Гадрутском районе Нагорного Карабаха относительно спокойная. Район контролируют российские миротворцы. Минобороны РФ обновило карту зоны проведения миротворческой операции в Карабахе. Судя по новой версии, в зону ответственности российских миротворцев вошли также территории сёл Хцаберд и Хин Тахер.
По словам командующегой российским воинским контингентом миротворческих сил генерал-лейтенанта Рустама Мурадова, нарушение режима прекращения огня было пресечено действиями российского миротворческого контингента.
Согласно договоренностям, достигнутым в ходе переговоров лидеров России, Азербайджана и Армении 9 ноября, азербайджанская и армянская стороны останавливаются на занятых позициях, а в регионе размещаются российские миротворцы. Кроме того, под контроль Азербайджана возвращены Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский районы.