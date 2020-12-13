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Президент Армении: Срочно созвать внеочередное заседание парламента

Президент Армении: Срочно созвать внеочередное заседание парламента

Президент Армении Армен Саркисян предложил срочно созвать внеочередное заседание парламента республики, чтобы обсудить сложившуюся обстановку в стране. Об этом сегодня, 13 декабря, сообщила пресс-служба президентского аппарата.

«12 декабря Вооруженные силы Азербайджана, нарушив объявленный 9 ноября режим прекращения огня, захватили село Хин-Тагер в Гадрутском районе Арцаха [непризнанная Нагорно-Карабахская республика, НКР] и выдвинулись в сторону села Хцаберд того же района. Президент призывает срочно провести внеочередное заседание парламента, на котором будут рассмотрены причины данной ситуации в Гадрутском районе и пути выхода из нее», — говорится в заявлении.

Саркисян указал, что соответствующие ведомства правительства до сих пор «не представили должным образом обстановку и действия, предпринятые армянской стороной». В этой связи президент обращается к Минобороны и МИД с просьбой «незамедлительно довести до сведения общественности ситуацию в Арцахе, а также действия, предпринятые армянской стороной для защиты указанных населенных пунктов и эффективного соблюдения режима прекращения огня».

Саркисян также напомнил, что по решению Верховного совета Армении от 8 июля 1992 года Ереван обязан помогать НКР и защищать права ее населения.

Как сообщало ИА Newstes , ранее президент Армении Армен Саркисян призвал к проведению в стране досрочных парламентских выборов. По его словам, политический кризис, сложившийся в Армении после подписания мира в Нагорном Карабахе, требует отставки премьер-министра. До проведения выборов управление страной президент предлагает передать правительству национального согласия.

Заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе было подписано 9 ноября президентом России Владимир Путин, Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. По соглашению воюющие стороны останавливаются на занятых позициях, а в регионе размещаются российские миротворцы. Под контроль Азербайджана переходят Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский районы.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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