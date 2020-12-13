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Саммит ООН по климату: обещали € 500 млн, но Грета все равно недовольна

Саммит ООН по климату: обещали € 500 млн, но Грета все равно недовольна

Несмотря на обещание Ангелы Меркель выделить € 500 млн для поддержки бедных стран в области защиты климата, юная шведская экоактивистка Грета Тунберг высказала недовольство. Об этом с тревогой пишет германский Der Spiegel.

Обещание прозвучало во время виртуального саммита ООН по климату.

«Все страны должны иметь возможность финансировать необходимые климатические инвестиции», — заявила канцлер ФРГ в своём видеопослании, пообещав оформить процесс финансирования экологических инвестиций к следующему климатическому саммиту ООН в декабре 2021 года.

Кроме того, генсек ООН Антониу Гутерриш призвал мировых лидеров объявить в своих странах «чрезвычайное положение по климату». Он предупредил, что если нынешний курс не будет изменён, то мир уже в этом столетии приблизится к катастрофическому увеличению средней температуры. По словам Гутерриша, чрезвычайное положение должно длиться вплоть до выхода на полностью экологичную экономику; соответственно, все правительства, все финансовые институты и предприятия должны предоставить свои планы выхода на нулевые выбросы углекислого газа к 2050 году.

На саммите было объявлено, что к 2030 году Барбадос и Мальдивы сведут к нулю выбросы углекислого газа, Пакистан не будет строить новых ТЭС, Китай начнёт снижать выбросы углекислого газа с 2030 года, а Британия пообещала к 2030 году снизить вредные выбросы на 68% в сравнении с 1990 годом.

Однако все это не удовлетворило всемирно известную шведскую экоактивистку Грету Тунберг, указывает Der Spiegel. У себя в Twitter она назвала результаты сессии «недостаточными».

«На климатическом саммите лидеры празднуют свои бесстыдные уловки, пустые слова, отдалённые, незначимые цели и кражу нынешних и будущих условий жизни, называя это амбициями», — написала Тунберг.

Ряд других климатических активистов также выразили неудовлетворение итогами саммита. Правда, избранный президент США Джо Байден вновь заявил, что намерен вернуть свою страну в Парижское соглашение по климату.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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