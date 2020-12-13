СБ Украины возбудила дело за исполнение гимна Венгрии депутатами
Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело о госизмене по факту исполнения депутатам Сюртовской сельской объединенной территориальной общины Закарпатской области гимна Венгрии.
Об этом сообщило агентство «Украинские Новини» со ссылкой на источник в СБУ.
Отмечается, что муниципальные депутаты приняли присягу, после чего исполнили гимн Венгрии вместо украинского.
1 декабря МИД Венгрии вызвал украинского посла в Будапеште Любовь Непоп для выражения протеста в связи с обысками венгерских организаций в Закарпатской области Украины. Украинские СМИ сообщали, что СБ Украины проводит обыски в Закарпатской области у лидера местной Партии венгров Украины Василия Брензовича.