Трамп: Мы не откажемся от судов по выборам и попытаемся их ускорить

Лидия Мартынова

Команда 45-го президента США Дональда Трампа не откажется от судебных исков по нарушениям на президентских выборах и попытается ускорить рассмотрение этих дел. Об этом сегодня, 13 декабря, сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News.

Он пояснил это своим беспокойством, что к власти придет нелегитимный президент.

«Мы продолжаем и продвигаемся с рядом дел. Мы будем ускорять, как только можем, у нас в распоряжении очень мало времени», — заявил Трамп.

Как сообщало ИА Newstes , по имеющимся к настоящему времени результатам, демократ Джозеф Байден заручился поддержкой более 270 членов коллегии выборщиков из 538. К 23 декабря результаты голосования коллегии выборщиков должны поступить председателю Сената, 6 января они должны быть утверждены на совместном заседании обеих палат Конгресса. 20 января состоится церемония инаугурации президента США.