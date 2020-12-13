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В Иране казнили главу антиправительственного новостного портала

В Иране казнили главу антиправительственного новостного портала

12 декабря, в Иране был казнен глава новостного портала «Амад ньюз» Рухолл Зам, которого обвинили в антиреволюционной деятельности и получении поддержки от иностранных спецслужб.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на иранские СМИ, казнь была осуществлена через повешение.

Согласно данным источников, в октябре прошлого года Корпус стражей исламской революции задержал Рухолла Зама, который активно освещал протесты в Иране в период с декабря 2017 по январь 2018 года.

Задержанного обвинили в «антиреволюционной деятельности» и сотрудничестве с иностранными спецслужбами. Власти считают, что он получал поддержку со стороны разведывательных служб США и Израиля.

По данным агентства Associated Press, Зам жил в изгнании в Париже. В настоящее время нет достоверной информации о том, каким образом он был задержан и как оказался в Тегеране.

Согласно данным Международной федерации журналистов (IFJ) в течение 2020 года во время выполнения своей работы были убиты 42 журналиста и работника СМИ. Также 235 человек из сферы медиа находятся в тюрьме по делам, которые связаны с их работой.

Ранее ИА Newstes сообщало, что Министерство юстиции США разрешило проводить казни осужденных на федеральном уровне преступников любым способом, который является легальным на территории данного штата. В результате список методов умервщления приговоренных стал намного более разнообразным.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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