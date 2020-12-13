В Польше анонсированы крупнейшие за последние полвека протесты
В Польше сегодня, 13 декабря, в 40-ю годовщину введения военного положения генералом Ярузельским анонсированы новые антиправительственные протесты и демонстрации, которые, как уверяют организаторы, станут крупнейшими за последние полвека. К женскому, «антиабортному» протесту присоединятся «антиковидники», мелкие предприниматели, рабочие, фермеры, коммунисты, зелёные и даже радужные.
Накануне вечером польские аграрии уже начали протестовать, причем у дома лидера правящей партии «Право и справедливость» Ярослава Качиньского. На проезжую часть передо домом были вывалены яйца, картошка, капуста, а также брошены свиные туши.
Глава польских фермеров заверил, что «протестов будет больше».
Тем временем, Минобороны Польши вызвало из резерва 9000 военнослужащих. Официальная мотивировка — «проверка боеготовности», однако оппозиция полагает, что эти солдаты сегодня вечером выйдут на улицу, чтобы препятствовать беспорядкам.