Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » В Польше анонсированы крупнейшие за последние полвека протесты

В Польше анонсированы крупнейшие за последние полвека протесты

В Польше анонсированы крупнейшие за последние полвека протесты

В Польше сегодня, 13 декабря, в 40-ю годовщину введения военного положения генералом Ярузельским анонсированы новые антиправительственные протесты и демонстрации, которые, как уверяют организаторы, станут крупнейшими за последние полвека. К женскому, «антиабортному» протесту присоединятся «антиковидники», мелкие предприниматели, рабочие, фермеры, коммунисты, зелёные и даже радужные.

Накануне вечером польские аграрии уже начали протестовать, причем у дома лидера правящей партии «Право и справедливость» Ярослава Качиньского. На проезжую часть передо домом были вывалены яйца, картошка, капуста, а также брошены свиные туши.

«Мало кто знает, что фермеры должны продавать яйца по 15 грошей за штуку, а в магазине они стоят уже 1 злотый. Мало кто знает, что фермерам негде продать картошку, капусту, — заявил председатель AgroUnia Михал Колодзейчак. — Ярослав Качиньский не заботится о фермерах, как он обещал. Мы не согласны с тем, что польское сельское хозяйство должно быть уничтожено».

Глава польских фермеров заверил, что «протестов будет больше».

Тем временем, Минобороны Польши вызвало из резерва 9000 военнослужащих. Официальная мотивировка — «проверка боеготовности», однако оппозиция полагает, что эти солдаты сегодня вечером выйдут на улицу, чтобы препятствовать беспорядкам.

# Политика
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Из-за дефицита на фоне Brexit: в Британии призвали магазины запастись продуктами
Из-за дефицита на фоне Brexit: в Британии призвали магазины запастись
Лукашевич: До фантазеров в ОБСЕ не доходит, что Крым — это не Украина
Лукашевич: До фантазеров в ОБСЕ не доходит, что Крым — это не Украина
Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 14 по 20 декабря 2020 года
Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 14 по 20 декабря 2020 года
Модная битва: Ксения Собчак против Биби Рексы
Модная битва: Ксения Собчак против Биби Рексы
В Польше анонсированы крупнейшие за последние полвека протесты
В Польше анонсированы крупнейшие за последние полвека протесты
Германия ужесточает локдаун
Германия ужесточает локдаун
Итоги года — 2020: лучшие российские сериалы
Итоги года — 2020: лучшие российские сериалы
Сегодня первый звездопад этой зимы: загадываем желания в ночь с 13 на 14 декабря 2020 года
Сегодня первый звездопад этой зимы: загадываем желания в ночь с 13 на
В России — 28 080 новых случаев Covid-19 за сутки
В России — 28 080 новых случаев Covid-19 за сутки
Президент Армении: Срочно созвать внеочередное заседание парламента
Президент Армении: Срочно созвать внеочередное заседание парламента
"Неадекватные люди - 2": из нехитрого сюжета в трагедию шекспировского размаха
"Неадекватные люди - 2": из нехитрого сюжета в трагедию
В Москве за сутки вылечились от коронавируса более 4 840 человек
В Москве за сутки вылечились от коронавируса более 4 840 человек

Топ на сегодня

Значительная часть россиян сохраняет экономический оптимизм — Опрос ФОМ
Значительная часть россиян сохраняет экономический оптимизм — Опрос
"Сильно пьяная": Семенович рассказала о "вертолетах" на сцене из-за злоупотребления алкоголем
"Сильно пьяная": Семенович рассказала о "вертолетах" на сцене из-за
Певица Слава получила тяжелый перелом плеча. Звезду готовят к экстренной операции
Певица Слава получила тяжелый перелом плеча. Звезду готовят к
Wanted: маски, патчи и пэды от новой марки Darling
Wanted: маски, патчи и пэды от новой марки Darling
МИД Казахстана передал России ноту из-за высказывания внука Молотова
МИД Казахстана передал России ноту из-за высказывания внука Молотова

Еще по теме

Полиция вызволила Качиньского из окруженного протестующими здания парламента
Качиньский выступил за увеличение оборонных расходов Польши
Брат Леха Качиньского согласился на эксгумацию тела погибшего президента Польши
Качиньский: политический раскол в Польше вышел за рамки демократии