В Польше анонсированы крупнейшие за последние полвека протесты

Влада Некрасова

В Польше сегодня, 13 декабря, в 40-ю годовщину введения военного положения генералом Ярузельским анонсированы новые антиправительственные протесты и демонстрации, которые, как уверяют организаторы, станут крупнейшими за последние полвека. К женскому, «антиабортному» протесту присоединятся «антиковидники», мелкие предприниматели, рабочие, фермеры, коммунисты, зелёные и даже радужные.

Накануне вечером польские аграрии уже начали протестовать, причем у дома лидера правящей партии «Право и справедливость» Ярослава Качиньского. На проезжую часть передо домом были вывалены яйца, картошка, капуста, а также брошены свиные туши.

«Мало кто знает, что фермеры должны продавать яйца по 15 грошей за штуку, а в магазине они стоят уже 1 злотый. Мало кто знает, что фермерам негде продать картошку, капусту, — заявил председатель AgroUnia Михал Колодзейчак. — Ярослав Качиньский не заботится о фермерах, как он обещал. Мы не согласны с тем, что польское сельское хозяйство должно быть уничтожено».

Глава польских фермеров заверил, что «протестов будет больше».

Тем временем, Минобороны Польши вызвало из резерва 9000 военнослужащих. Официальная мотивировка — «проверка боеготовности», однако оппозиция полагает, что эти солдаты сегодня вечером выйдут на улицу, чтобы препятствовать беспорядкам.