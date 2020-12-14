Армянская оппозиция пошла против Пашиняна «Шествием достоинства»

Алексей Вольцев

Несколько сот сторонников армянской оппозиции проводят сегодня, 14 декабря, акцию под названием «Шествие достоинства» с требованием отставки премьер-министра Никола Пашинян.

Демонстранты направляются к центру столицы, движение на проспекте Комитаса, по которому в эти часы следуют участники акции, парализовано. «Армения без Никола», «Никол — предатель», — скандируют активисты.

Пресс-секретарь бывшей правящей Республиканской партии Армении Эдуард Шармазанов, присоединившийся к «Шествию достоинства», в беседе с журналистами отметил, что «действия Азербайджана его не удивляют».

«В Армении нет власти, Азербайджан уже месяц, что хочет говорит в адрес армянского народа, а армянские власти в том числе и премьер, говорят обо всём на свете, но не отвечают (Ильхаму) Алиеву и (президенту Турции Реджепу Тайипу) Эрдогану», — сказал Шармазанов.

Как сообщало ИА Newstes, 5 декабря на площади Свободы в Ереване прошёл многотысячный общегосударственный митинг с главным требованием — незамедлительная отставка Никола Пашиняна. Оппоненты премьера предъявили ему ультиматум — добровольно подать в отставку до полудня 8 декабря, иначе в Армении будет дан старт акциям гражданского неповиновения. К указанному сроку заявления Пашиняна об отставке не последовало.

Напомним, президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе, начавшихся 27 сентября. Азербайджанская и армянская стороны остаются на занятых по итогам 44 дней войны позициях, в регионе конфликта размещены российские миротворцы. Был предусмотрен график вывода армянских войск из районов вокруг непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Вслед за подписанием документа армянская оппозиция обвинила Пашиняна в «предательстве», высказалась за пересмотр соглашения, потребовала незамедлительной отставки главы правительства и объявила о формировании «Комитета национального спасения».