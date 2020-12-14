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Фонд репатриации Абхазии в 2021 году займется строительством и соцпомощью

Фонд репатриации Абхазии в 2021 году займется строительством и соцпомощью

Парламент Абхазии принял бюджет Фонда репатриации на 2021 год. Доходная часть бюджета Фонда на 2021 год составляет 187 млн рублей, такую же сумму составят расходы фонда в будущем году.

В соответствии с документом, доходная часть бюджета Фонда репатриации выросла со 155 млн рублей в 2017 году до 164 млн в 2020-м, отмечает «Апсныпресс».

Доходы Фонда формируются за счет страховых взносов и платежей республиканских бюджетных учреждений, муниципальных бюджетных учреждений, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, поступлений от плательщиков спецналога и по патентной системе налогообложения, а также поступлений задолженности, недоимок по налоговым и неналоговым платежам, перерасчетов по отмененным налогам и сборам.

Основная часть расходов Фонда в следующем году предусмотрена на строительство — 96,6 млн рублей. В эту сумму входит продолжение строительных работ в коттеджном поселке в селе Мачара, на которые планируется потратить 81,6 млн рублей, на текущий ремонт домов и квартир по заявлениям репатриантов в бюджете заложено 13 млн рублей и 2 млн рублей — на проектно-сметную документацию.

На реализацию программы развития демографии и оказание материальной помощи репатриантам планируется направить 58 млн рублей (в том числе: на программу — 50 млн рублей и на оказание помощи — 8 млн руб.).

Еще 8 млн рублей направляются также на оплату съемного жилья для репатриантов из Сирии, многодетным семьям, не имеющим собственного жилья.

На содержание аппарата фонда потребуется 12,2 млн рублей, включая расходы по оплате труда — 8,5 млн руб.

Взаимодействие с репатриантами и диаспорой за рубежом предусматривает финансирование расходов в объеме 11 млн 250 тыс. рублей. В эту сумму входят различные мероприятия, в том числе: организация курсов по изучению абхазского языка для репатриантов (в школе-интернате, на сайте) — 1 млн рублей, проведение конференции и памятных мероприятий посвященных Дню памяти жертв Русско-Кавказской войны — 500 тыс. рублей, организация международного лагеря для представителей зарубежной диаспоры — 5 млн рублей, содержание Музея истории зарубежных абхазов им. О. Бейгуаа — 200 тыс. рублей, приобретение поздравительных открыток и банеров — 150 тыс. рублей, командировочные расходы — 1,2 млн рублей, издание буклетов для репатриантов, книги В. Д. Авидзба и перевод к ним на трех языках — 500 тыс. рублей, представительские расходы — 400 тыс. рублей, проведение семинаров и круглых столы с этническими Абхазами из зарубежных стран — 1,2 млн рублей, цикл репортажей на турецком телевидении «Улусал канал» и на АГТРК — 500 тыс. рублей, создание сайта при Госкомитете по репатриации для изучения абхазского языка — 100 тыс. рублей, программа по обмену студентами на 1 год — 500 тыс. рублей.

На прочие расходы бюджетом отведен 1 млн рублей.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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