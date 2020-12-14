Иран назвал «израильскую цель» убийства учёного-ядерщика

Лидия Мартынова

Убийство Израилем иранского учёного-ядерщика Мохсена Фахризаде было направлено на дестабилизацию региона и преследовало целью спровоцировать войну «в последние дни злополучного президентства Трампа», заявил сегодня, 14 декабря, президент Ирана Хасан Роухани, передаёт государственное информагентство IRNA.

«Убийство Фахризаде было работой тех, кто хотел в последние дни запятнавшего себя правительства (президента США) Дональда Трампа ввергнуть регион в войну. Это была основная их цель. Основной целью сионистского режима (Израиля. — Ред.) при убийстве Фахризаде была дестабилизация и война в регионе», — подчеркнул он в ходе пресс-конференции, показанной иранским телевидением.

Глава правительства Исламской Республики (посты президента и премьер-министра в ИРИ совмещены) вновь предупредил, что Тегеран оставляет за собой право принять ответные меры после вероломной атаки, но сделает это в то время и в том месте, которые сам выберет.

Нападение на Мохсена Фахризаде было совершено 27 ноября недалеко от Тегерана, он скончался от ран, полученных во время перестрелки между его телохранителями и «вооружёнными террористами». Однако затем появилась другая версия произошедшего, согласно которой учёный был убит с применением «сложных технологических средств».

Командующий Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) бригадный генерал Хосейн Салами заявил, что Израиль «спланировал и руководил» убийством Фахризаде, а министр иностранных дел ИРИ Мохаммад Джавад Зариф указал, что есть «серьёзные признаки израильской роли».

Иран ранее обвинял Израиль и США в организации убийств иранских учёных-ядерщиков Маджида Шахриари и Мостафы Ахмади-Рошана, которые стали жертвами взрывов заминированных автомобилей в Тегеране в 2010 и 2012 годах соответственно.

Напомним, Мохсена Фахризаде называли отцом иранской программы создания ядерной бомбы. Официально он был руководителем Организации исследований и инноваций при Минобороны Ирана. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в 2018 году говорил, что Фахризаде был руководителем всего ядерного проекта Тегерана. В причастности к убийству учёного подозреваются агенты израильской внешней разведки «Моссад».