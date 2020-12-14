Карабах и турецкие страдания реконструктора Андрея Зубова: «Монокль снять!»

Анастасия Иванова

Армянское издание «Аравот» опубликовало на своих страницах текст отставленного из МГИМО российского профессора Андрея Борисовича Зубова под заголовком «Системное поражение».

Уместно заметить, что «Аравот», в свою очередь, позаимствовал текст проф. Зубова за день до этого опубликованный на азербайджанском ресурсе «Туран». Такое вот нечастое совпадение интересов вроде бы враждебных СМИ. В данном случае совпадение вполне объяснимо — антирусская направленность сочинения Андрея Зубова оказалась востребована русофобом Рубеном Меграбяном, редактирующим русскую версию сайта газеты «Аравот». Армянские русофобы вынуждены сейчас ретранслировать азербайджанскую пропаганду, если она нацелена против России, поскольку их собственные языки сильно укорочены: поражением в войне, отсутствием какой-либо реальной помощи со стороны Запада и российским миротворческим контингентом в Карабахе.

Вернемся к Зубову. Согласно его позиции, случившееся в Закавказье по итогам последней Карабахской войны — это и поражение «системы», и поражение, имеющее системный, т. е. фатальный характер. «Поражение Путина», одним словом.

Основание для подобного рода суждения проф. Зубову дал состоявшийся в Баку «парад победы», который, как считает проф. Зубов, является «празднованием нового геополитического союза, в котором для России уже нет места».

Во-первых, если бы проф. Зубов больше интересовался военными парадами, случающимися в Баку, то мог бы заметить, что это не первое азербайджано-турецкое мероприятие подобного рода. Например, в сентябре 2018 года в Баку состоялся не менее претенциозный, чем ныне, совместный парад в честь столетия «освобождения Баку», на котором также присутствовали и говорили похожие с нынешними свои речи президенты Реджеп Эрдоган и Ильхам Алиев. Таким образом, якобы «новый» геополитический союз не так уж и нов, и, по крайней мере, провозглашен и оформлен 28 лет тому назад — в 1992 году. Тем, не менее, для проф. Зубова он почему-то оказывается внове.

Во-вторых, а почему проф. Зубов собственно утверждает, что «в новом геополитического союзе» Азербайджана и Турции «для России уже нет места». Разве при других раскладах у России было в нем место? И что собственно значит это наречие «уже»? Что надо было сделать России, чтобы было не «уже», и она оказалась в этом самом «геополитическом союзе»? Вопрос чисто риторический, поскольку понятно, что фраза с «уже» изначально у проф. Зубова не имела смысла и была использована лишь для того, чтобы лягнуть еще раз эту самую Россию, которая не желает обретать бессмысленные смыслы проф. Зубова.

Причиной «системного поражения», утверждает проф. Зубов, стала «ошибка Путина, избравшего вектором развития ностальгию по „величайшей катастрофе ХХ века — распаду СССР“». В качестве альтернативы проф. Зубов предлагает России не предаваться «ностальгии», а радостно «задрав штаны», бежать впереди всех в Европу. Вот здесь логика у проф. Зубова как раз и не склеивается. Он приветствует расчленение СССР и не считает случившееся «крупнейшей геополитической катастрофой века». Да-да, именно так в свое время в 2005 году выразился президент Путин в 2005 году. Проф. Зубов в своем якобы цитировании упустил такое важно определение в отношении «катастрофы» как «геополитическая». Понятно, что в результате «геополитической катастрофы» оставленное Россией пространство Закавказья стали заполнять другие державы, в частности, Турция. Это историк проф. Зубов, если он историк, должен был понимать заранее, еще где-нибудь там в 1988 году, хотя бы потому, что «уже» был исторический опыт в регионе в период 1918—1920 годов.

А так получается, что проф. Зубов радуется «распаду» СССР, не видит в этом никакой геополитической катастрофы, но почему-то выставляет президенту Путину счет за «новый геополитический союз» в Закавказье, «в котором для России уже нет места».

Дальше проф. Зубов живописует «ужасы» «нового геополитического союза», заметим, ставшего следствием как раз «крупнейшей геополитической катастрофы века». Проф. Зубов пишет: «Ведь за Азербайджаном маячит Дагестан, Чечня, Кабарда, Адыгея, Крым…». Очевидно, здесь проф. Зубов забыл, как Турция «работала» по Северному Кавказу и Крыму в 1990-е годы, и что этому тогда помешало.

Проф. Зубов расписывает России альтернативу политике Путина: «России предлагали быть лидером этого процесса [движения в Европу], приняли в G7, открыли путь сближения с НАТО и ЕС. Но путинская Россия предпочла мировому сообществу Абхазию, Приднестровье, Крым». Однако, как подобного рода альтернатива могла повлиять на «новый геополитический союз» в Закавказье, на перспективы турецкой политики в этом регионе, на турецкую гегемонию там, в конце концов? Очевидно, что никак. Зубов называет текущую ситуацию «системным поражением» России, но предлагаемая им альтернатива — полный уход России из региона создавал бы еще более худшую ситуацию для нее и Армении с Карабахом. В этом плане, получается, что проф. Зубов просто льет крокодиловы слезы по жертвам войны.

В итоге всей этой путаницы совершенно не понятно, что проф. Зубов предлагает делать конкретно России конкретно в ситуации осени 2020 года конкретно в отношении Карабахской войны. Как мы посмотрим дальше, кажется, что проф. Зубов просто выступает против какой-либо вовлеченности России в конфликт в роли миротворца.

Тогда к чему все эти страдания у проф. Зубова? А вот к чему. Он оказывается у нас «русский европеец». Проф. Зубов является, как это случается у нашей интеллигенции, носителем воображаемой европейской квази-идентичности, которая побуждает его «болеть» за воображаемую и близкую сердцу Европу.

В карабахском случае это было у проф. Зубова так. 22 октября 2020 года проф. Зубов выступил с проектом «Как остановить войну в Нагорном Карабахе» на страницах украинского издания «НВ». Проф. Зубов предложил Нагорному Карабаху вернуться под суверенитет Азербайджана на том условии, что этот «суверенитет» будет ограничен в интересах безопасности карабахских армян «мировым сообществом». Под «мировым сообществом» проф. Зубов понимает «цивилизованные» и «передовые» страны Запада. Типа Польши, которая за все время войны в Карабахе не проронила ни слова в защиту карабахских армян.

Вот рассуждения проф. Зубова конкретно на этот счет:

«Чтобы обеспечить это право армянам Карабаха, им необходимо предоставить надежные международные гарантии от сильных государств, стоящих в стороне от конфликта на Южном Кавказе. Россия не стоит в стороне. Она стоит на границах Кавказа, она оккупировала Абхазию и Южную Осетию — области соседней с конфликтующими сторонами Грузии, она аннексировала Крым и отторгла от Украины часть Донбасса. Нынешняя путинская Россия не может быть надежным и бескорыстным миротворцем. Она будет нести конфликт в регион. То же самое можно сказать и о Турции, которая всецело заняла сторону Азербайджана, да и сама, оккупируя 40% территории Кипра, является агрессором на чужой земле не в меньшей степени, чем Армения в Азербайджане. Гарантии безопасной жизни армян Карабаха должны обеспечивать настоящие миротворцы. Думаю, такими странами должны быть Франция и Германия. Может быть, Европейский союз в целом».

Прекраснодушный европейский проект от «европейца» проф. Зубова… Но сколько времени потребовалось бы для его воплощения, учитывая разворотливость и тяжесть на подъем в ЕС и у его ведущих государств-членов? И это при том, что Европа продемонстрировала свое полное равнодушие к последней Карабахской войне — это, если даже судить по тамошней прессе. А тут проф. Зубов рассуждает о целой миротворческой операции европейцев, которые даже в далекой и близкой перспективе не рассматривали подобной перспективы.

И тут, получается, спустя 18 дней после опубликования маниловщины от проф. Зубова — его «европейского проекта», президент России Владимир Путин 10 ноября взял, да и остановил войну в Карабахе посредством совместного заявления с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым Алиевым и премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном.

В этой связи надо обратить внимание на то, что в тексте у проф. Зубова:

1) начисто отсутствует упоминание о российском военном миротворческом контингенте и о его значении;

2) соглашение о прекращении огня подается как «соглашение о мире»;

3) с утверждением о «соглашении о мире» связано и утверждение о наличии неких «гарантов мира».

Итак, у несуществующего мирного договора (его только предстоит когда-то заключать путем переговоров) существуют, по Зубову, (на самом деле их нет) гаранты — Россия и Турция. Но при этом, напомним, в заявлении трех лидеров Турция не участвовала. И вот среди этих несуществующих гарантов несуществующего мирного соглашения несуществующее присутствие Турции особенно и «огорчает» проф. Зубова. Проф. Зубов задается риторическим вопросом в отношении «гарантий» Турции: «Вопрос только в том — гарантом ли мира?».

Ну и какие тут проблемы, какие опасения? Ведь дальше сам проф. Зубов утверждает, и интересы Азербайджана, и интересы Турции связаны с «мировым сообществом» и потом, надеется проф. Зубов: «Скорее всего, Эрдоган, в конце концов, сломает себе шею со своими амбициями». Но, если Эрдоган обречен на подобное, то почему тогда проф. Зубов опасается его имперского проекта? Опасается, оказывается, по той причине, что Россия будто бы утеряла связь с «миром евроатлантических демократий». Получается, главное здесь — «связь», а вовсе не «гарантии» мира в Закавказье, поскольку «связь» подобные гарантии как раз и исключает.

В общем подведем итог. Проф. Зубов опять все напутал и перепутал, включив свою квази европейскую идентичность, чем потрафил русофобам в Баку и Ереване. Следует указать, что с декабря 2016 года проф. Зубов числится заместителем председателя «Партии народной свободы». Напомним, что «Партией народной свободы» именовалась Конституционно-демократическая партия России — иначе и понятней всем — «партия кадетов» в 1905—1917 годы. Очевидно, что в нашем постмодерном мире увлечений реконструкторами и реконструкторством проф. Зубов вздумал играть в этакого «отца русской демократии» — в вождя партии кадетов историка профессора Павла Николаевича Милюкова (1859−1943).

От этих игр в Милюкова у реконструктора проф. Зубова — усы, бородка, бабочка и монокль. Да-да монокль! Иногда — пенсне. И тогда в связи с подобными играми в реконструкторы почему бы проф. Зубову не поиграть в того самого настоящего и матерого империалиста Милюкова с его требованиями по отношению к Османской империи передачи Проливов и Великой Армении Российской империи?

В противном же случае, заметим, если проф. Зубов все-таки не соберется играть по-настоящему в своем реконструкторстве в «империалиста Милюкова», то правильней тогда будет сыграть ему в реконструкцию более близких по времени персонажей — в Людмилу Михайловну Алексееву (1927−2018) …

или (еще лучше) в «бабу Леру» — Валерию Ильиничну Новодворскую (1950−2014).

Так было бы честнее со стороны проф. Зубова. Поэтому реконструктору проф. Зубову в свете его последних «турецких страданий» уместней бороду клинышком и усы на стороны — сбрить, бабочку — снять, монокль с пенсне — выбросить. Дальше московские визажисты составят проф. Зубову нужный образ для реконструкции указанных выше дам. Дальше — по-бабски страдать по турецким страстям на Кавказе.

Закавказская редакция ИА Newstes