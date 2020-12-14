Однопартийцы Трампа собираются оспорить результаты выборов

Анастасия Иванова

Группа республиканцев-законодателей во главе с конгрессменом Моррисом Бруксом (от штата Алабама) собираются предпринять последнюю попытку оспорить результаты выборов во время утверждения итогов голосования коллегии выборщиков на совместном заседании обеих палат Конгресса 6 января. Об этом сообщила в воскресенье газета The New York Times.

«У нас, согласно конституции, более высокие полномочия, чем у Верховного суда, чем у любого федерального судьи или суда штата/ Как мы скажем, так и будет. Этот вердикт и будет окончательным», — заявил газете Брукс.

Он уточнил, что считает своей главной целью «исправить крайне несовершенную избирательную систему Америки, которая слишком легко позволяет совершать подлог или хищение голосов.

«Достижение этой цели позволит получить в качестве бонуса официальную победу Дональда Трампа в коллегии выборщиков, во что я лично верю», — пояснил Брукс.

6 января на совместном заседании обеих палат Конгресса, на котором будет председательствовать вице-президент Майкл Пенс, должны быть утверждены результаты голосования коллегии выборщиков. Брукс намерен воспользоваться правом в письменной форме подать протест против утверждения голосов выборщиков от штатов Аризона, Пенсильвания, Невада, Джорджия и Висконсин.

В этом случаев контролируемая демократами Палата представителей и Сенат, где большинство имеют республиканцы, должны приостановить совместное заседание, чтобы раздельно рассмотреть и провести голосования по вопросу недействительности голосов выборщиков упомянутых штатов.

Контролируемая демократами нижняя палата Конгресса вряд ли одобрит какой-либо протест против поданных за Байдена голосов. В случае отсутствия консенсуса, как отмечает газета, протест не принимается. Издание считает замысел обреченным на провал. И демократы, и республиканцы неоднократно предпринимали подобные маневры, но не добивались своего с 19-го века, пишет The New York Times.

Как указывается в публикации, ни один сенатор-республиканец не заявил пока официально о готовности поддержать инициативу Брукса. Его однопартийцы Рон Джонсон (от штата Висконсин) и Рэнд Пол (от штата Кентукки), являющиеся ярыми сторонниками президента Дональда Трампа, дали понять, что открыты для подобного предложения. Республиканцы Патрик Туми (от штата Пенсильвания), Сьюзан Коллинз (от штата Мэн), Лиза Мурковски (от штата Аляска) и Митт Ромни (от штата Юта) решительно против. Их голосов, по мнению газеты, будет достаточно, чтобы не допустить дисквалификации голосов выборщиков.

Согласно публикации, в наиболее сложной ситуации может оказаться вице-президент Майкл Пенс, который, как замечает газета, старательно демонстрировал верность Трампу, но в отличие от главы государства старался придерживаться буквы закона. Вице-президент США является председателем Сената, ему предстоит вести совместное заседание обеих палат, где и должны быть утверждены результаты голосования выборщиков.

Действующий глава государства не проявил интереса к плану Брукса, уверяют источники газеты. Помощники президента США пояснили им, что тот сосредоточил все свое внимание на исках в судах различных штатов.