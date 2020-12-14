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Трамп подтвердил, что блокирует проект оборонного бюджета США на 2021 год

Трамп подтвердил, что блокирует проект оборонного бюджета США на 2021 год

Сегодня, 13 декабря Дональд Трамп подтвердил, что намерен заблокировать проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год (начался в стране 1 октября).

«Китай больше всех выиграет от нашего нового оборонного бюджета! Я наложу на него вето», — написал глава вашингтонской администрации в Twitter.

Как сообщало ИА Newstes , ранее в обеих палатах Конгресса проект набрал необходимое число голосов, позволяющее преодолеть президентское вето. Дональд Трамп угрожает ветировать законопроект, так как ему не нравится переименование военных баз и сохранение иммунитета соцсетей от судебных преследований. Однако документ поддержало более двух третей законодателей. Этого достаточно, чтобы преодолеть президентское вето.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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