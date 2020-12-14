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В Киргизии депутаты побывали на свадьбе, где собралось около тысячи гостей

В Киргизии депутаты побывали на свадьбе, где собралось около тысячи гостей

Очень влиятельный на юге Киргизии бизнесмен Жалил Атамбаев в разгар пандемии организовал для своего сына свадьбу, где было около тысячи гостей, в том числе действующие депутаты парламента.

О Жалиле Атамбаеве (не родственнике экс-президента Алмазбека Атамбаева) рассказывают удивительные вещи. Якобы он очень богат и фактически правит городом Ош, «южной столицей» страны. А его сын, который женился в минувшую субботу, 12 декабря, является действующим сотрудником Государственного комитета национальной безопасности Киргизии. И эти люди устроили роскошный пир в тот момент, когда массовые мероприятия запрещены, а в Бишкеке и Оше и вовсе действует режим ЧС из-за коронавируса.

Кадры со свадьбы облетели интернет, и все увидели, что гостей много, дистанция не соблюдается и маски, конечно же, никто не носит. В отношении жениха его контора ГКНБ проводит теперь служебную проверку.

Депутаты же, побывавшие на свадьбе, не считают, что они в чем-то виноваты. Члены парламента заявили, что побывать на свадьбе у сына друга — не преступление. Также они сослались на традиции и менталитет, заставляющие граждан Киргизии устраивать пышные торжества.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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