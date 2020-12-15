Байден рассказал о своих задачах на посту президента США

Алексей Вольцев

Демократ Джозеф Байден, официально набравший более 270 голосов выборщиков, необходимых для избрания президентом США, назвал неотложными задачами своей администрации борьбу с пандемией, вакцинацию населения и восстановление национальной экономики.

Такую позицию он изложил в понедельник во время выступления, трансляция которого ведется на сайте переходной команды политика.

«Нам предстоит безотлагательно заняться работой. Предстоит обуздать пандемию, вакцинировать население, предоставить неотложную экономическую помощь нуждающимся американцам, а затем сделать состояние экономики лучше, чем когда-либо прежде», — перечислил он первоочередные задачи своей администрации.

Байден также осудил Трампа за попытки «нападения на демократию» и призвал его уважать волю избирателей.

По итогам голосов выборщиков Байден получил 306 голосов против 232 у Трампа, который итоги выборов не признает. Результаты голосования выборщиков должен утвердить конгресс 6 января. Иски Трампа по-прежнему рассматриваются в судах ряда штатов, однако ни один суд на его сторону не встал. В теории голоса выборщиков могут быть оспорены при утверждении конгрессом, но юридических предпосылок к этому на данном этапе нет, поскольку все штаты утвердили результаты выборов в установленный срок.