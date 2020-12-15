Госдеп США заявил, что санкции против Турции не связаны с санкциями ЕС

Алексей Вольцев

Соединенные Штаты не координировали введение санкций против Турции из-за приобретения российских зенитных ракетных систем С-400 с Европейским союзом. Об этом сообщил в понедельник на телефонном брифинге для журналистов заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Мэтью Палмер.

Он пояснил, что расширение санкций против Турции со стороны ЕС в декабре было связано не с С-400, а с ситуацией в Средиземноморье, поэтому эти меры не связаны между собой.

«Мы, конечно же, говорили с государствами — членами ЕС и с представителями Европейского союза о потенциальных санкциях ЕС, но мы не координировали это объявление с европейцами. Я не думаю, что они от нас это ожидали», — сказал он.

В понедельник власти США объявили, что вводят санкции в отношении Управления оборонной промышленности Турции, его руководителя Исмаила Демира и еще трех представителей ведомства из-за приобретения турецкой стороной российских зенитных ракетных систем С-400. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подчеркивал, что намерения Вашингтона ввести против Анкары санкции из-за приобретения российских С-400 являются проявлением неуважения к важному партнеру по НАТО.

Россия и Турция в 2017 году заключили контракт на поставку Москвой Анкаре комплексов С-400. Турция первой из стран НАТО приобрела у РФ эти системы. Решение Анкары вызвало резко негативную реакцию Вашингтона и альянса в целом. США не прекращают попытки добиться от Турции отказа от российских ЗРС. Эрдоган в октябре указал, что Анкара не намерена отказываться от С-400, несмотря на давление со стороны Вашингтона. Он тогда отверг угрозы применения санкций и предложил США попробовать ввести их в действительности.

11 декабря главы государств и правительств Евросоюза приняли решение расширить санкции против Турции и «принять дополнительный черный список на основании решения от 11 ноября 2019 года, касающегося ограничительных мер из-за незаконной деятельности Турции в Средиземном море».