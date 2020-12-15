Кадыров сообщил, что в Чечне уничтожен террорист

Влада Некрасова

В ходе контртеррористической спецоперации в Ачхой-Мартановском районе Чечни уничтожен участник незаконных вооруженных формирований Казбек Байдулаев, сообщил глава республики Рамзан Кадыров. Со стороны сотрудников правоохранительных органов пострадавших нет.

Никаких пособников или других участников бандподполья с Байдулаевым не было, заявил Кадыов в своем телеграм-канале.

«Я располагал полной информацией о ходе операции от ее начала до конца. С первых минут в указанном районе, непосредственно на месте событий, находились вице-премьер ЧР Абузайд Висмурадов, министр внутренних дел по ЧР Руслан Алханов, командир полка ППСП специального назначения МВД по ЧР имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова Замид Чалаев. Мы досконально владеем ситуацией в регионе, знаем, сколько лиц находится в розыске, имеем исчерпывающую базу данных об их пособниках, если таковые появляются», — пишет глава республики.

Обстановка в Чеченской Республике, по словам Кадырова, стабильная и спокойная. Никакие ограничительные меры не вводились, передвижение свободное.

«Если кто-то надумает нарушить закон и выбрать путь террора, то ему и впредь немедленно будет выписан билет в один конец: либо за решетку, либо на тот свет», — заявил Кадыров.