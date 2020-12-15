Лукашенко: Давайте жить дружно, чтобы сохранить страну

Лидия Мартынова

Необходимо сохранить целостность и суверенитет Белоруссии. Об этом сегодня, 15 декабря, заявил Александр Лукашенко.

«Я хочу, чтобы вы понимали мою позицию, она неизменна: давайте жить дружно, сохраним страну (а мы ее сохраним, чего бы нам это ни стоило, и не для меня, и не для него — это уже для внуков). И это моя главная задача. Все будете решать вы. Обещаю вам: все будете решать вы», — сказал он во время общения с коллективом Могилевской областной клинической больницы.

Напомним, в Белоруссии пятый месяц продолжаются акции протеста против итогов президентских выборов, состоявшихся 9 августа. На них победил Александр Лукашенко, набрав более 80% голосов. Оппозиция не признала итоги голосования и требует отставки белорусского лидера. В свою очередь белорусские власти объявили лидеров оппозиции вне закона и возбудили против них уголовные дела по факту попытки государственного переворота.