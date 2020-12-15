Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Лукашенко: Давайте жить дружно, чтобы сохранить страну

Лукашенко: Давайте жить дружно, чтобы сохранить страну

Необходимо сохранить целостность и суверенитет Белоруссии. Об этом сегодня, 15 декабря, заявил Александр Лукашенко.

«Я хочу, чтобы вы понимали мою позицию, она неизменна: давайте жить дружно, сохраним страну (а мы ее сохраним, чего бы нам это ни стоило, и не для меня, и не для него — это уже для внуков). И это моя главная задача. Все будете решать вы. Обещаю вам: все будете решать вы», — сказал он во время общения с коллективом Могилевской областной клинической больницы.

Напомним, в Белоруссии пятый месяц продолжаются акции протеста против итогов президентских выборов, состоявшихся 9 августа. На них победил Александр Лукашенко, набрав более 80% голосов. Оппозиция не признала итоги голосования и требует отставки белорусского лидера. В свою очередь белорусские власти объявили лидеров оппозиции вне закона и возбудили против них уголовные дела по факту попытки государственного переворота.

# Политика
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Зрители онлайн-марафона «Домашний час» проверят и пополнят свои знания по химии
Зрители онлайн-марафона «Домашний час» проверят и пополнят свои
Региональные программы модернизации системы профобразования обсудят на конгрессе «Молодые профессионалы»
Региональные программы модернизации системы профобразования обсудят
В Свердловской области пройдут мероприятия проекта «Логопоезд в регионы»
В Свердловской области пройдут мероприятия проекта «Логопоезд в
Рост заражения сумчатых дьяволов инфекционным раком снизился
Рост заражения сумчатых дьяволов инфекционным раком снизился
Венера в Стрельце 15 декабря: как привлечь любовь по Знаку Зодиака
Венера в Стрельце 15 декабря: как привлечь любовь по Знаку Зодиака
Лукашенко: Давайте жить дружно, чтобы сохранить страну
Лукашенко: Давайте жить дружно, чтобы сохранить страну
Коллеги поблагодарили Гафта за то, что актер не стал депутатом
Коллеги поблагодарили Гафта за то, что актер не стал депутатом
Володин: Пять депутатов Госдумы повторно заразились Covid-19
Володин: Пять депутатов Госдумы повторно заразились Covid-19
Елена Ильиных и Сергей Полунин вместе с сыном отдыхают на Мальдивах
Елена Ильиных и Сергей Полунин вместе с сыном отдыхают на Мальдивах
Житель Франции выиграл 200 миллионов евро. Это рекордная сумма за всю историю европейских лотерей
Житель Франции выиграл 200 миллионов евро. Это рекордная сумма за всю
Рождественские колядки и святочные гадания в 2021 году
Рождественские колядки и святочные гадания в 2021 году
«Новая церковь Украины» и СБУ провели в Николаеве гей-парад
«Новая церковь Украины» и СБУ провели в Николаеве гей-парад

Топ на сегодня

В Москве подвели итоги 10-й Международной конференции «Воспитание и обучение детей младшего возраста»
В Москве подвели итоги 10-й Международной конференции «Воспитание и
Новая тематическая неделя конкурса «Большая перемена» посвящена урбанистике
Новая тематическая неделя конкурса «Большая перемена» посвящена
«Они все стучат друг на друга»: как работают «коллеги» с «Радио Свобода»
«Они все стучат друг на друга»: как работают «коллеги» с «Радио
В России пройдет исследование американской вакцины от Covid-19
В России пройдет исследование американской вакцины от Covid-19
Развитие системы образования Кировской области обсудили на Гражданском форуме
Развитие системы образования Кировской области обсудили на

Еще по теме

Лукашенко назвал неработающих белорусов будущими преступниками
Лукашенко: нашлись люди, толкающие Белоруссию в пропасть раздора
Лукашенко рассказал о желании Путина вкладывать в производство белорусских бананов
Лукашенко: У наших мужиков недостаточно патриотизма