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«Новая церковь Украины» и СБУ провели в Николаеве гей-парад

«Новая церковь Украины» и СБУ провели в Николаеве гей-парад

С 8 по 12 декабря в Николаеве прошел гей-парад «Дні рівності і гордості». Праздник половых извращений с таким названием проходит в городе корабелов с 2017 года. ЛГБТ- сообщество Украины выбрало Николаев как логистический узел, связывающий «аннексированный» Крым с остальной Украиной.

«Евромайдан требовал прав человека для всех. Конечным результатом стало улучшение ситуации с ЛГБТ в Украине и ухудшение ситуации в Крыму и на востоке Украины», — говорится в обращении ЛГБТ- сообщества Украины к Европарламенту. Из-за пандемии коронавируса гей-парад в текущем году провели в режиме онлайн. Жителям Николаева по интернету показывали фильмы о жизни ЛГБТ в бывшем СССР, Евросоюзе и США — с очевидным сравнением не в пользу постсоветского пространства.

Как и в предыдущие годы, организаторы вручили премию «Радужная ленточка» гражданам Украины, которые помогали в организации гей- шествия. Официально было объявлено, что получили премию представители политики, бизнеса, СМИ. За кадром оставили факт, что реальными организаторами шоу извращенцев были Нацполиция, СБУ и раскольническая Православная церковь Украины (ПЦУ, «новая церковь»). ЛГБТ- ассоциация «ЛИГА» осведомлялась в Николаевской епархии ПЦУ, не имеют ли там возражений насчет проведения в Николаеве гей-шествия. Глава епархии «митрополит» Владимир (Ладыка) заявил, что не возражает.

От СБУ шоу извращенцев содействовал полковник Юрий Козлов, начальник департамента по контрразведке и защите интересов государства в сфере информационной безопасности управления СБУ по Николаевской области. Также особую благодарность от ЛГБТ должен получить Артем Вовк, работающий в николаевской СБУ начальником отдела «Т» . Официально в отделе «Т» борются с терроризмом, в действительности же там проводят информационно-психологические диверсии против «агентов Москвы». В частности, постоянной жертвой «тэшников» является каноническая Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП).

От Нацполиции Украины гей-параду в Николаеве содействовал замначальника информационного центра ГУ Нацполиции по Николаевской области Владимир Стамат. Известно, что у Стамата есть в России имущество, так как он женат на россиянке.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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