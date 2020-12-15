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Президент Абхазии встретился с Кириенко и Савельевым

Президент Абхазии встретился с Кириенко и Савельевым

Президент Абхазии Аслан Бжания, находящийся в Москве с рабочим визитом, встретился 15 декабря с первым заместителем руководителя администрации президента России Сергеем Кириенко.

В ходе встречи обсуждался широкий круг вопросов абхазо-российского сотрудничества, передает пресс-служба президента РА.

Других подробностей с этой встречи пресс-служба не сообщает.

Более подробно освещена встреча в Министерстве транспорта РФ с министром Виталием Савельевым.

Обсуждались вопросы, связанные с перспективой открытия авиасообщения между Республикой Абхазия и РФ, реконструкцией Сухумского международного аэропорта им. В.Г. Ардзинба, капитального ремонта старого автомобильного мост через реку Псоу.

Делегация Росавиации в ноябре посетила Абхазию и изучила техническое состояние аэропорта и определила дальнейшие шаги по его ремонту. В ходе встречи Бжания и Савельев обсудили концепцию развития аэропорта.

Касательно вопросов, связанных с реконструкцией старого моста на российско-абхазской границе. было отмечено, что после проведения ремонта мост может быть задействован как полоса для пешеходного перехода через границу.

По итогам совещания стороны договорились продолжить взаимодействие и «сверить часы» в марте 2021 года по итогам проделанной работы.

Как сообщало ИА Newstes, вчера, 14 декабря, Бжания встретился с заместителем руководителя администрации президента РФ Дмитрием Козаком. На встрече обсуждался «широкий круг вопросов абхазо-российского сотрудничества, в частности вопросы энергетики, ситуация на государственной границе, реализация проектов Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики я Абхазия на 2020−2022 годы».

На встрече с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко обсуждалась ситуация с коронавирусом.

Встречи проводятся в рамках реализации договоренностей, достигнутых с президентом России Владимиром Путиным в Сочи 12 ноября.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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