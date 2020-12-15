Протест в Южной Осетии продолжится: заявления Бибилова не меняют ситуацию

Лидия Мартынова

Протестующие с 4 декабря на центральной площади Цхинвала не собираются прекращать акцию с требованием объективного расследования смерти Инала Джабиева. Заявления, которые сделал сегодня, 15 декабря, на пресс-конференции президент Южной Осетии Анатолий Бибилов, не повлияли на мнение семьи Джабиева.

Основное требование протестующих — отставка генпрокурора Урузмага Джагаева — остается неудовлетворенным, также не привлекается к уголовной ответственности отстраненный от должности глава МВД Игорь Наниев.

Как заявила журналистам на площади вдова Джабиева Оксана Сотиева, во встрече с президентом, о которой говорилось на сегодняшней пресс-конференции, нет смысла, он ничего нового не сказал, поэтому встреча снова останется безрезультатной.

Сотиева также ответила на обвинения в том, что семью вывели на протест оппозиционные депутаты в своих политических целях.

«Нас никто силой сюда не выводил. Это была наша инициатива, а депутаты встали рядом с нами, они тоже часть народа, они избраны народом и они встали рядом с нами, и депутаты, и народ», — сказала Сотиева.

Мама Инала Джабиева Майя подчеркнула, что уже четвертый месяц следствие не может определиться с тем, кто виноват в смерти ее сына, тогда как «виновных» в покушении на Игоря Наниева, по подозрению в причастности к которому был задержан, подвергся избиениям и затем погиб ее сын, правоохранители нашли за пять дней.

Анатолий Бибилов на пресс-конференции, говоря о требованиях митингующих, заверил, что виновные будут наказаны, «но все это должно делаться в строгом соответствии с законом, а не по желанию отдельных лиц».

Бибилов также раскритиковал инициативу группы депутатов парламента о внесении изменений в Конституцию РЮО, позволяющих парламентариям не только выразить недоверие, но и произвести отставку генерального прокурора.

«Нельзя позволить, чтобы закон принимался против кого-то или за кого-то. Закон обязателен к исполнению всеми, в том числе и прокурором, и депутатом, и всеми нами. Этот проект закона вносится конкретно под одного человека. С учетом сказанного я не могу его одобрить. А почему никто не спросит депутатов о том, почему они четвертый месяц блокируют работу парламента. Они выставили ультиматум президенту — отправить в отставку прокурора или мы не выходим на работу. Это не работа», — сказал Бибилов.

Он не согласился с тем, что в республике сложился внутриполитический кризис.

«Ни в коем случае нельзя смещать понятия. Не путайте системный политический кризис и преступление, которое произошло и вывело людей на площадь. Амбициозность некоторых небезызвестных персон, создает определенный политический кризис. Когда преступление переносится в политическую плоскость, то это неправильно. Что касается правоохранительной системы РЮО, то в ней действительно существуют проблемы. Но и здесь нельзя говорить о политическом кризисе. Без сомнения, в скором времени в правоохранительных органах будут проходить назревшие реформы. Реформы не проводятся в одночасье, есть люди, которые укоренились в этой системе и им сложно переквалифицироваться», — заявил он.

Бибилов отметил, что следственные мероприятия по делу Джабиева проводятся.

«И надо отметить, что при этом никого не пытаются вывести из-под удара или за рамки несения ответственности. Таких фактов нет», — утверждает Бибилов.

По его словам, возникает вопрос — почему сегодня мама и вдова Инала Джабиева стоят на площади.

«Возбуждено уголовное дело, задержаны подозреваемые, идет следствие. Мы готовы были направить дело в суд, но экспертиза вызвала большой резонанс. Если семья потерпевшего не согласна с заключением экспертов, вызвала вопросы у семьи, то есть процедура. Они могут провести повторную экспертизу там, где считают нужным», — отметил Бибилов.

Как сообщало ИА Newstes, Инал Джабиев умер 28 августа после допросов сотрудниками правоохранительных органов. Он и еще двое цхинвальцев были задержаны 23 августа за причастность к покушению на главу МВД. Всех троих били, по словам двух оставшихся в живых, пытаясь добиться от них признательных показаний. Смерть Джабиева вызвала широкий резонанс в республике. Требования об отставке прокурора Джагаева звучали с самого начала, на стихийном митинге в день смерти Джабиева. В день похорон на центральную площадь Цхинвала, где прощались с Джабиевым, пришли более 6 тыс. человек — беспрецедентное для митингов в Цхинвале количество людей.

Игорь Наниев был отстранен от должности главы МВД, глава правительства подал в отставку, а затем президент отправил в отставку и весь состав правительства. Они по сей день работают с приставкой и.о. Большинство депутатов направило письмо президенту с требованием отставки генпрокурора, однако это требование Бибилов не удовлетворяет, поэтому депутаты не выходят на заседания парламента, собрались депутаты лишь на заседание, которое требовало решений по республиканскому бюджету.

Протесты возобновились спустя три месяца после смерти Джабиева, когда экспертиза, проведенная в Москве, показала, что Джабиев скончался от сердечной недостаточности, вызванной абстинентным синдромом, то есть из-за наркотической «ломки». Семья Джабиева категорически отрицает, что он принимал наркотики. При этом самого тела российские эксперты не видели, они делали заключение по материалам, которые им отправили из Цхинвала. Джабиевы посчитали, что следствие ведут по ложному пути.

Бессрочную акцию 4 декабря объявила вдова Джабиева. Пострадавшую семью поддерживают и жители республики, временами на площади собирается более 200 человек, круглосуточно здесь находятся около 20 человек. Установить палатку протестующим не разрешает милиция, поэтому они продолжают акцию под открытым декабрьским небом. Вокруг площади выставлено оцепление.

Надзор за расследованием дела Джабиева осуществляет тот же генпрокурор, что осуществлял и надзор за делом, в рамках расследования которого был задержан и затем скончался Инал Джабиев. После начала акции протеста Генпрокуратура предприняла несколько шагов по делу. Стало известно, что двоих из восьми задержанных в рамках расследования смерти Джабиева сотрудников милиции освободили под подписку о невыезде. Генпрокуратура также возбудила дело в отношении начальника управления уголовного розыска криминальной милиции МВД полковника Джемала Бибилова по статье «Халатность».

Кроме того, Генпрокуратура возобновила дело 12-летней давности, по которому политику Алану Гаглоеву, одному из лидеров оппозиции, поддерживающей требования семьи Джабиевых, могут вменить причастие к террористической деятельности.

В республиканских СМИ и соцсетях в последние дни появились заявления представителей интеллигенции и общественности о необходимости диалога между руководством республики и протестующей стороной для выведения республики из кризиса, они говорят, что необходимо посредничество между сторонами.