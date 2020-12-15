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В Южной Осетии предотвратили взрыв в общественном месте

В Южной Осетии предотвратили взрыв в общественном месте

В столице Южной Осетии Цхинвале пресечен подрыв взрывного устройства в общественном месте, сообщает пресс-служба КГБ РЮО.

«В рамках союзнического взаимодействия Комитета государственной безопасности Республики Южная Осетия и Федеральной службы безопасности Российской Федерации, а также при активном участии и задействовании сил и средств Службы внешней разведки Южной Осетии выявлена и пресечена попытка осуществления подрыва взрывного устройства в общественном месте в городе Цхинвале», — говорится в сообщении.

Организатор преступления задержан.

В ходе осмотра домовладения, где он проживает обнаружены автомат АКС-74, три штык ножа и восемь магазинов к автомату Калашникова, две ручные осколочные гранаты Ф-1 с запалами УЗРГМ, сигнальная ракета, металлоискатель, свыше 600 патронов к боевому огнестрельному оружию.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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