Байдена предупредили: Пренебрежительное отношение к России следует забыть

Алексей Вольцев

Новому президенту США Джозефу Байдену следует придерживаться иного подхода к России, исключив пренебрежение, которое было у Барака Обамы. Такое мнение бывшего старшего директора по России Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Фионы Хилл приводится в статье, опубликованной в газете The New York Times.

«Обама относился к России очень пренебрежительно, называл ее региональной державой. Они не желали много думать о России», — предостерегла Хилл, покинувшая Белый дом в 2019 году.

«Мир полностью изменился. Байден не может стать второй версией Обамы. Им придется думать иначе», — добавила эксперт, которая считалась одним из ключевых советников президента США Дональда Трампа по России.

Позиция Хилл рассматривается изданием в связи заявлением Байдена о намерении выдвинуть кандидатами на ключевые посты в своей новой администрации многих бывших помощников Обамы. Сам Байден в администрации 44-го лидера США был вице-президентом.

Как отмечает The New York Times, «многие из ключевых для Байдена задач — восстановление контроля над вооружениями, противодействие изменению климата, борьба с пандемией нового коронавируса и стабилизация ситуации на Ближнем Востоке — потребуют сотрудничества с российским лидером» Владимиром Путиным. Помощникам демократа Байдена «придется найти возможность для этого», даже при наличии многих разногласий между государствами.

«Эксперты по России, среди которых есть те, кто работал с Байденом, отмечают, что невозможно избежать двойного подхода к России, при котором США пытаются сдерживать амбиции Кремля, одновременно взаимодействуя с ним для решения международных проблем», — говорится в статье.

По мнению Хилл, Россия представляет «гибридную угрозу» для Соединенных Штатов, но допускает возможность сближения позиций между Вашингтоном и Москвой по вопросам противодействия изменению климата.

The New York Times считает, что администрации Байдена, «вероятно, придется почти сразу же связаться с Кремлем с целью продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ)».

«Я не думаю, что администрация Байдена хочет вступать в дорогостоящую гонку вооружений, когда есть так много других приоритетов», — прокомментировала изданию политическую ситуацию директор Центра исследований по Евразии, России и странам Восточной Европы Джорджтаунского университета Анджела Стент.

По ее словам, при Байдене США и Россия, вероятно, будут проводить «новые консультации по вооружениям».

«Это может привести к тому, что связи с российскими властями будут более стабильными», — указала Стент.

ИА Newstes напоминает: коллегия выборщиков утвердила результаты голосования на выборах президента США, согласно которым Джо Байден станет новым хозяином Белого дома.