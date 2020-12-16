Байдена предупредили: Пренебрежительное отношение к России следует забыть
Новому президенту США Джозефу Байдену следует придерживаться иного подхода к России, исключив пренебрежение, которое было у Барака Обамы. Такое мнение бывшего старшего директора по России Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Фионы Хилл приводится в статье, опубликованной в газете The New York Times.
«Мир полностью изменился. Байден не может стать второй версией Обамы. Им придется думать иначе», — добавила эксперт, которая считалась одним из ключевых советников президента США Дональда Трампа по России.
Позиция Хилл рассматривается изданием в связи заявлением Байдена о намерении выдвинуть кандидатами на ключевые посты в своей новой администрации многих бывших помощников Обамы. Сам Байден в администрации 44-го лидера США был вице-президентом.
Как отмечает The New York Times, «многие из ключевых для Байдена задач — восстановление контроля над вооружениями, противодействие изменению климата, борьба с пандемией нового коронавируса и стабилизация ситуации на Ближнем Востоке — потребуют сотрудничества с российским лидером» Владимиром Путиным. Помощникам демократа Байдена «придется найти возможность для этого», даже при наличии многих разногласий между государствами.
По мнению Хилл, Россия представляет «гибридную угрозу» для Соединенных Штатов, но допускает возможность сближения позиций между Вашингтоном и Москвой по вопросам противодействия изменению климата.
The New York Times считает, что администрации Байдена, «вероятно, придется почти сразу же связаться с Кремлем с целью продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ)».
По ее словам, при Байдене США и Россия, вероятно, будут проводить «новые консультации по вооружениям».
ИА Newstes напоминает: коллегия выборщиков утвердила результаты голосования на выборах президента США, согласно которым Джо Байден станет новым хозяином Белого дома.