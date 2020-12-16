Еврокомиссия обрежет финансирование новых газопроводов

Алексей Вольцев

Вчера, 16 декабря, Еврокомиссия предложила правила, которые ограничивают финансирование газовой инфраструктуры, а вместо этого расширяют возможности для поддержки сетей по передаче электроэнергии и ресурсов с низким выбросом углекислого газа. Критики в ЕК настаивают, что трубопроводы по поставкам водорода, произведенного из газа, не должны попадать под финансирование.

Правила Трансъевропейских энергетических сетей (TEN-E) определяют, какие межграничные проекты в ЕС подходят для финансирования из общеевропейского бюджета и могут претендовать на ускоренную выдачу разрешений. Исключить из них нефте- и газопроводы и хочет Еврокомиссия. Он подготовила проект нового плана, сообщает Euractiv.

«Чем ближе мы становимся к нашей цели по нулевым выбросам, тем больше природного газа будет замещаться энергией из возобновляемых источников и газами с низкими выбросами», — сказала еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, имея в виду, что к 2050 году ЕС хочет снизить выбросы углекислого газа в ЕС до нуля. На комитете Европарламента по промышленности и энергетике Кадри Симсон сказала, что до 2030 года инвестиции в энергосети должны удвоиться по сравнению с прошедшим десятилетием до 50 млрд евро.

Новые правила предполагают, что финансировать собираются трубопроводы для поставок водорода, энергосистемы, соединяющие морские ветряные электростанции с берегом и «умные» системы по интеграции электроэнергии и газов с низкими выбросами в единую сеть.

В Еврокомиссии оценивают, что инвестиции, например, в инфраструктуру по передаче водорода составят в этом десятилетии 65 млрд евро.

Отдельные европарламентарии считают, что ЕК не смогла блокировать финансирование проекты с ископаемым топливом, так как планируется поддерживать проекты по поставкам водорода, произведенного из природного газа.

«Это только увеличит зависимость от газа», — считает коррдинатор газовой политики неправительственной экологической группы Climate Action Network Эстер Боллендорф.

В Еврокомиссии заверяют, что проекты будут проходить обязательную оценку жизнеспособности. В то же время, замечает Euractiv, в прошлом месяце омбудсмен ЕС заявил, что ЕК не смогла правильно оценить климатические риски газовых проектов по ныне действующим правилам.

Правила по поддержке энергопроектов не имеют никакого отношения к российским проектам по поставкам газа в Европу, но напрямую помогали и помогают осуществлять такие проекты, например, как «Южный газовый коридор» из Азербайджана, терминал СПГ в Хорватии, газопровод между Польшей и Литвой, «Балтийский газопровод» из Норвегии в Польшу.

Как сообщало ИА Newstes , к 2050 году в ЕС планируют снизить выбросы углекислого газа до нуля, и водород должен стать основным видом топлива, который позволит добиться цели, считают в европейских столицах. В этом году в Германии утвердили стратегию по увеличению использования водорода до 2030 года. Берлин планирует потратить девять миллиардов евро на продвижение использования водорода и хочет производить до 5 ГВт водорода к 2030 году.

Одиннадцать операторов газотранспортных систем девяти стран Евросоюза представили план «Европейская водородная основа». Операторы Enagás, Energinet, Fluxys Belgium, Gasunie, GRTgaz, NET4GAS, OGE, ONTRAS, Snam, Swedegas, Teréga, и консалтинговая компания Guidehouse предлагают до 2030 года развивать внутреннюю инфраструктуру с европейскими источниками водорода, а с четвертой декады этого века наращивать потребление за счет импорта топлива из других стран.

В презентации говорится, что создание инфраструктуры внутри ЕС обойдется в «умеренную сумму» в 27 млрд — 64 млрд евро, так как 75% ее могут составить «перепрофилированные» газопроводы. Новые магистрали под водород и в строительстве будут дороже газовых на 10%-50%, отмечают авторы. Операторы не называют конкретные газопроводы, однако, судя по опубликованной карте, в инфраструктуру по поставке водорода уже включили часть продолжения «Северного потока — 2», Eugal. Газопровод проходит с севера Германии до границы с Чехией параллельно продолжению «Северного потока», Opal. Его общая мощность составит к концу этого года 55 млрд кубометров год, а так как он строится в двухниточном варианте, то его можно использовать одновременно и под природный газ, и под водород. Кроме «Газпрома» и немецкой Wintershall, его совладельцами выступают операторы Fluxys, Gasunie и ONTRAS, которые являются соавторами плана по созданию инфраструктуры.

«Газпром» тем временем хочет успеть влиться в европейский энергопереход и создает специализированную компанию «Газпром водород». Об этом заявил начальник управления энергосбережения и экологии «Газпрома» Александр Ишков на конференции Российско-германского сырьевого форума, посвященной водороду. Представитель компании сообщил, что «Газпром» инициирует строительство крупного завода по производству альтернативного топлива из метана в Германии — около выхода на берег «Северного потока». По словам Александра Ишкова, морские газопроводы — наиболее экологически чистый способ доставки газа.

Ранее «Газпром» уже сообщал, что по «Северному потоку» и «Северному потоку — 2» можно будет транспортировать смесь, в которой доля водорода может доходить до 70%. В то же время в корпоративном журнале «Газпрома» говорилось, что транспорт водорода по экспортным газопроводам влечет за собой риски нарушения долгосрочных контрактных обязательств, связанных с качеством газа, а также необходимостью дополнительных инвестиций в систему транспортировки газа: «Поэтому рассматривается вариант создания мощностей по производству водорода из российского природного газа в Европе, в непосредственной близости от рынков потребления».