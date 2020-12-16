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Парламент Египта ратифицировал стратегический договор с Россией

Парламент Египта ратифицировал стратегический договор с Россией

Парламент Египта ратифицировал во вторник договор с Российской Федерацией о всестороннем партнерстве и стратегическом сотрудничестве. Об этом сообщила газета Al Ahram.

В посольстве РФ приветствовали ратификацию.

«Считаем это важным шагом на пути развития дружественных отношений между Россией и Египтом, опирающихся на глубокие традиции дружбы, взаимную симпатию наших народов и обоюдное стремление к наращиванию сотрудничества», — говорится в сообщении российского диппредставительства, размещенном в Facebook.

Договор был подписан президентами двух стран в Сочи 17 октября 2018 года. Госдума ратифицировала его в июле 2019 года. Согласно тексту, стороны будут придерживаться практики обмена визитами глав государств «на регулярной основе, не реже одного раза в год, поочередно в Москве и в Каире». Кроме того, «в рамках политического диалога организуются регулярные, не реже двух раз в год, консультации между министрами иностранных дел поочередно в столицах двух государств». Предусмотрен также формат консультаций по схеме «2+2» в составе министров иностранных дел и министров обороны двух стран. Стороны будут оказывать содействие контактам египетского и российского парламентов.

Договор предусматривает ежегодное проведение заседаний совместной российско-египетской комиссии по торговому, экономическому и научно-техническому сотрудничеству и Российско-египетского делового совета поочередно в каждом из государств. Москва и Каир обязуются способствовать созданию условий для свободной торговли, эффективного инвестиционного сотрудничества. Повышенное внимание будет уделяться инфраструктурным проектам, особенно в сфере энергетики, в том числе атомной.

«Стороны развивают сотрудничество в военной и военно-технической сферах на основе соответствующих соглашений между ними, с учетом взаимных интересов и своих международных обязательств», — говорится в тексте.

Договор заключен сроком на десять лет и вступает в силу с даты получения последнего письменного уведомления о выполнении сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу. После этого договор будет автоматически продлеваться каждые пять лет, если одна из сторон не решит выйти из него.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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