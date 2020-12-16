В Словакии снова вводится комендантский час

Лидия Мартынова

В Словакии с 19 декабря до 10 января, будет действовать комендантский час. Об этом сегодня, министр здравоохранения республики Марек Крайчи.

«После 8-часового обсуждения правительство приняло решение о локдауне, необходимость которого подчеркивали в последние дни медики. С 5.00 субботы 19 декабря ограничивается передвижение граждан, за исключением поездок на работу, посещения медучреждений, аптек, продовольственных магазинов, а также встреч с ближайшими родственниками и прогулок в парках», — сказал он.

В стране будет закрыто большинство магазинов, кроме тех, которые необходимы для обеспечения основных потребностей (продуктовые, аптеки, АЗС, магазины бытовой химии). При этом количество покупателей в магазинах допускается из расчета один человек на 25 квадратных метров торговой площади. Рестораны будут закрыты, но им разрешено продавать еду и напитки через окно на вынос. Распитие алкоголя в общественных местах будет запрещено.

Кроме того будут закрыты бассейны, фитнес-клубы, музеи, театры, кинотеатры, библиотеки. Соревнования с участием профессиональных спортсменов будут возможны без зрителей. Все массовые мероприятия запрещены. Наступающие праздники, Рождество и Новый год, рекомендовано отмечать только в узком семейном кругу. В школах начнутся каникулы, которые продлятся до 10 января.

Напомним, в Словакии после небольшого падения вновь наметился рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. На 15 декабря в республике было зафиксировано 3 565 новых больных, а количество умерших оказалось наивысшим за время пандемии — 58 пациентов. Всего в Словакии заразились более 139 тыс. человек, из которых 1 309 скончались.