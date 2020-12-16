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В США назвали угрозой цивилизации пуски ракет с российской атомной подлодки

В США назвали угрозой цивилизации пуски ракет с российской атомной подлодки

Американский журнал Popular Mechanics охарактеризовал залповый пуск ракет «Булава», осуществленный с российской подводной лодки «Владимир Мономах» из акватории Охотского моря, как «превью конца цивилизации». Соответствующее мнение авторы издания выразили в материале, опубликованном в понедельник.

По сведениям журнала, выпущенные из Охотского моря ракеты «Булава» могут достичь большую часть территории США к западу от Миссисипи. В то же время ракеты, запущенные из Белого моря, могут достичь территории Соединенных Штатов к востоку от реки.

Как информировали 12 декабря в Министерстве обороны России, атомный подводный крейсер Тихоокеанского флота «Владимир Мономах» выполнил пуск четырех баллистических ракет «Булава» из акватории Охотского моря. По данным ведомства, залповый пуск выполнялся из подводного положения по полигону Чижа в Архангельской области. Дальность пуска составила свыше 5,5 тысяч километров.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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