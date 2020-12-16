В Венгрии запретили однополым парам усыновлять детей

Анастасия Иванова

Венгерский парламент принял закон, который запрещает однополым парам усыновлять детей. Согласно нововведениям детей смогут усыновлять только женатые пары.

Как пишет ВВС, исключение можно быть сделано только для одиноких родственников ребенка. Законопроект был предложен правительством страны премьер-министра Виктора Орбана.

Отметим, что в Венгрии действует запрет на однополые браки, однако раньше закон можно было обойти, если документы на усыновление подавал лишь один из партнеров.

Одна из принятых поправок дает определение семье, основанную на браке и на отношениях между родителями и детьми, где мать — женщина, а отец — мужчина. Однополые пары отныне не смогут усыновить ребенка, даже если кто-то из них подаст заявку как одинокий человек.

«Главное правило заключается в том, что лишь состоящая в браке пара может усыновить ребенка, то есть мужчина и женщина, вступившие в брак», — заявила министр юстиции страны Юдит Варга.

Одиноким людям отныне потребуется специальное разрешение от властей, чтобы начать процесс усыновления. Законодатели также прописали в конституции, что ребенка необходимо воспитывать консервативно.

«Венгрия защищает право детей на самоопределение в соответствии с полом, с которым они родились, и обеспечивает их воспитание на основе конституционной идентичности нашей страны и ценностей, основанных на нашей христианской культуре», — говорится в документе.

Власти заявили, что изменения необходимы, потому что из-за идеологических процессов на Западе появилась необходимость «защищать детей от возможных идеологических и биологических вмешательств».

Новые правила ожидаемо подверглись резкой критике со стороны различных «правозащитных» групп, выступающих на стороне сексуальных меньшинств.

Так, директор организации Amnesty Hungary Дэвид Виг назвал день принятия закона «черным днем» для представителей ЛГБТ-сообщества в Венгрии и «для прав человека».

Ранее ИА Newstes сообщало, что в Брюсселе депутат Европарламента из Венгрии 59-летний Йожеф Сайер был задержан полицией у гей-бара с наркотиками.