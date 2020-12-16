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Всеукраинский диктант «на пять» написала только пожилая львовянка

Всеукраинский диктант «на пять» написала только пожилая львовянка

74-летний врач из Львова Кристина Гоянюк — единственная, кто по всей Украине не допустил ни одной ошибки во Всеукраинском диктанте национального единства. На втором месте по диктанту — украинка с одной ошибкой. «Бронзу» получили 15 граждан, допустивших две ошибки. Всех их объявили победителями.

Общеукраинский радиодиктант национального единства проводится ежегодно с 2000 года среди слушателей «Украинского радио». В ходе диктанта проверяются знания по украинскому языку и культуре. С каждым годом задания по диктанту стараются усложнять.

Преподавание и культура украинской речи находятся в стадии прогрессирующей деградации. Единого украинского языка не существует до сих пор. При Викторе Ющенко наводнившие Украину потомки беглых бандеровцев из США и Канады стали насаждать украиницизацию — путем причесывания всех украинских наречий под сложившийся за океаном диалект державной мовы. В итоге стало хуже и литературному украинскому, сложившемуся на основе полтавского наречия, и суржику Донецко- Черноморского региона, и «гваре» Западной Украины, которую с трудом понимают за пределами Галиции… Примечательно, что в воляпюке эмигрантов-бандеровцев куда больше русизмов, чем в классической украинской речи. Стихи Тараса Шевченко на украинском, которые знал каждый советский школьник из Киева или Львова, едва были понятны сверстнику- украинцу этого школьника из Монреаля или Нью-Йорка. Имена многих классиков филологии истории для выдающихся представителей эмиграции в итоге стали китайской грамотой.

В президентство Владимира Зеленского — который стал учить украинский только после своего прихода в политику — в Незалежной ввели должность уполномоченного по украинскому языку. Эту должность доверили бывшему соратнику Арсения Яценюка Тарасу Креминю. Креминь поставил своей задачей к 2021 году вытеснить русский язык не только из образования и культуры, но и сферы обслуживания, медицины, и так далее. Как ранее сообщало ИА Newstes , опыты «шпрехенфюрера» Креминя только вредят украинскому языку и культуре. Смешно и нелепо в этой ситуации выглядят попытки «шпрехенфюрера» научить современных украинцев ругаться не на русском, а используя украинские эквиваленты русской обсценной лексики.

Как итог, лучше всех украинским языком в Незалежной владеют разве что представители старшего поколения, кто учил украинский в советское время. Вроде Кристины Гоянюк, чей отец был во Львове преподавателем украинского языка и литературы.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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