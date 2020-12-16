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Закон о юбилеях: «Эсэсовцу нужна помощь Верховной рады»

Закон о юбилеях: «Эсэсовцу нужна помощь Верховной рады»

Нардеп от «Слуги народа» Максим Бужанский в духе черного юмора оценил законопроект об отмечаемых в 2021 году памятных датах и юбилеях, поданный 16 декабря сегодня в Верховную раду. По словам Бужанского, к помощи нардепов взывают духи умерших украинских эсэсовцев.

В документе, в частности, требуется отметить на государственном уровне 120-летие со дня рождения художника Леонида Перфецкого. Ярый украинский националист и соратник Симона Петлюры Перфецкий до нацистской оккупации Украины жил в гитлеровской Германии. В 1942 году он перебрался в занятый нацистами Львов, в 1943 году вступил добровольцем в дивизию СС «Галичина». Судя по тому, что в «Галичине» Перфецкому поручали обязанности графика и военного корреспондента, у Перфецкого было унтер-офицерское или офицерское звание СС. Перфецкий, используя свой командный опыт в армии Петлюры, проявил особые отличия в карательных действиях против советских партизан и частей Красной Армии. В 1945 году вместе с отступающими нацистами Перфецкий сбежал в Германию, после окончания войны эмигрировал в Канаду, где и жил до своей смерти в 1977 году. В эмиграции Перфецкий героизировал запрещенную в России ОУН-УПА, издав серию комиксов про нацистских пособников.

Бужанский указал, что вместе с Перфецким и другими прислужниками Гитлера авторы законопроекта просят также почтить настоящих героев Украины. Например, лейтенанта Красной Армии Алексея Береста, который вместе с Михаилом Егоровым и Мелитоном Кантария водружал знамя Победы над рейхстагом. За панибратские отношения с подчиненными Береста уволили с военной службы. Уже после смерти Сталина, в апреле 1953 года Берест был осужден на 10 лет за хищения, которые герой войны якобы проводил на должности начальника отдела кинофикации в Неклиновском районе Ростовской области. Отбыв тюрьме 3,5 года, Берест поселился в Ростове-на-Дону, добился полной реабилитации и восстановления в партии. Работал слесарем, экспедитором, строительным рабочим, грузчиком. Геройски погиб в 1970 году в возрасте 49 лет, спасая из-под колес скорого поезда девочку. В 2005 году Виктор Ющенко присвоил Бересту звание Героя Украины посмертно.

«Береста, установившего флаг над Рейхстагом, прекрасно помнят и без вашего голосования. А вот эсэсовца из дивизии „Галичина“ Перфецкого — нет. Хотите взять на себя увековечивание эсэсовца парламентским решением? Вперед, голосуйте.Эсэсовцу это очень нужно, без вас он никак не справится», — ехидно обращается к коллегам по парламенту Максим Бужанский.

Нардеп в негодовании от содержания документа. Выдающихся людей, которыми гордится Украина, авторы законопроекта смешали в одну кучу с преступниками, вроде эсэсовца Перфецкого.

Например, 27 марта будущего года исполнится 110 лет активному деятелю ОУН-УПА Михаилу Сороке. Еще будучи юношей, Сорока осуществлял диверсионные задания руководства ОУН в восточной Польше. В 29 лет Сорока стал во Львове членом краевой экзекутивы ОУН, то есть вошел в высшую иерархию пособников Гитлера. Но при аресте НКВД в марте 1940 года Сорока скрыл свою приближенность к Степану Бандере, прикинувшись простым боевиком. Отбывая не очень большой срок в Воркуте, Сорока устроился в геологическую партию, то есть стал «придурком» — лагерным аристократом. Бесконвойный з.к Сорока был у лагерного начальства на прекрасном счету. На самом деле Сорока, перемещаясь свободно по всем лагпунктам вокруг Воркуты, формировал среди заключенных подпольную заполярную группу ОУН, а себя объявил провидником (руководителем) «Заполярного провода ОУН». Среди целей организации была возможная подготовка вооруженного восстания, если исход войны будет на стороне немцев. Заполярная ОУН тайно держала прямую связь с высшим руководством ОУН-УПА. В 1949 году уже освобожденный из Воркутлага Сорока был повторно арестован и на время следствия сослан в Красноярский край. За это время МГБ СССР доказало, что Сорока в Воркуте создал заполярную ОУН. Расстрел Сороке заменили 25 годами. Находясь в Казахстане, в 1954 году Сорока вошел в руководство Кенгирского восстания заключенных ГУЛАГа.

После подавления восстания Сороку все же не расстреляли, а этапировали на Колыму. Под Магаданом оуновец пробыл недолго. До своей смерти от инфаркта в 1971 году в Мордовии, Сорока сменил около десяти лагерей. Везде он был на прекрасном счету как у лагерного начальства, так и у заключенных — украинских националистов. Сорока — пример украинского националиста, который скрывал свою антисоветскую и русофобскую сущность за личиной советского человека. Сороку как героя Украины требуют чествовать в 2021 году за государственный счет.

В одной юбилейной компании с Сорокой оказался Николай Капустянский — близкий соратник главаря ОУН Андрея Мельника, член руководства коллаборационистской администрации оккупированного нацистами Киева, автор идеи создания внутри вермахта украинских формирований. Согласно законопроекту, 12 апреля Капустянскому исполнится 140 лет. Также в будущем году нардепы хотят почтить как героя и основателя ОУН Евгения Коновальца, которому 14 июня исполнится 130 лет. 26 июля 2021 года будет 130 лет жене классика украинского нацизма Дмитрия Донцова Марии Бачинской. Не будь законопроекта, о ней бы, возможно, по всей Украине помнили единицы… К слову, предки Бачинской были польскими шляхтичами.
К идейным вдохновителям ОУН-УПА нардепы причислили писателя и переводчика Михаила Драгоманова (1841−1895), родного дядю Леси Украинки. Есть в списке юбиляров и Леся Украинка, ей будет 150 лет. Не забыли почтить и современных продолжателей «украинского дела». По тексту законопроекта, требуется отметить 5 декабря 2021 года 50-летие Героя Украины посмертно Павла Мазуренко, участника «небесной сотни».

Диким оксюмороном в этом мартирологе выглядят имена антифашистов, героев Великой Отечественной войны. К примеру, в выдающиеся украинцы записали фронтовика Виктора Некрасова — представителя «лейтенантской прозы», автора знаменитого романа «В окопах Сталинграда». Русский по крови и духу Некрасов стал «украинцем» , видимо, потому что родился в Киеве. Великий русский и советский композитор Сергей Прокофьев, которому в апреле 2021 года будет 130 лет, записан законопроектом в украинцы так как родился под Екатеринославом (Днепропетровск, Днепр). В той же плеяде — Марк Бернес, родившийся под Черниговом, но проведший практически всю сознательную жизнь в Москве. Или великий советский разработчик ракет академик Михаил Янгель. Янгель родился в Иркутской губернии, скончался в Москве, но его отца выслали в Сибирь из Чернигова. Фамилия Янгель похожа на украинское слово «янгол» — ангел.

Возможно, не был бы рад такому законопроекту юбиляр будущего года, ныне покойный народный артист СССР Богдан Ступка. Богдану Сильвестровичу в будущем году было бы 80. К законопроекту применим афоризм последнего киногероя Ступки, Тараса Бульбы: «Что, сынку, помогли тебе твои ляхи?».
Над законопроектом работал коллектив авторов. Среди них — нардеп от «Слуги народа» Никита Потураев, бывший вице- премьер, а ныне депутат от «Европейской солидарности» Иванна Климпуш-Цицнадзе (внучка нацистского преступника), ее коллега по фракции Владимир Вятрович, нардеп от партии «УКРОП» Ирина Констанкевич и другие.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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