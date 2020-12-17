Кадыров поспорил с Путиным: Санкции против меня исключительные
В санкционные списки западных стран попадал и ряд других губернаторов, но такого предвзятого, избирательного подхода как к Чеченской Республике, еще не было. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя слова президента России Владимира Путина на большой пресс-конференции о том, что санкции «придумывают» не только против Кадырова, но в отношении всей России.
Ему интересно, исходя из каких критериев в список санкций СЩА и Великобритании включены благотворительная и спортивные организации, его супруга и дети.
Путин также ответил на вопрос корреспондента о роли Кадырова в отношениях с арабским миром. Он сказал, что у главы Чечни та же роль, что и у остальных руководителей регионов.
При этом Кадыров перечислил, когда он использовал «свои личные дружеские связи» для разрешения проблемных ситуаций: в случае с возвращением граждан России и Белоруссии из Сирии, экипажа танкера «Механик Чеботарев» из Ливии, журналистов LifeNews с Украины, когда в ОАЭ застряли около 2 тысяч российских граждан во время пандемии.
Как сообщало ИА Newstes, Владимир Путин, отвечая на вопрос чеченской журналистки о том, зачем санкции «придумывают» против Кадырова, его семьи и команды, сказал, что западные страны применяют санкции не только в отношении главы Чечни, а в отношении в целом России.
По словам президента, некоторые из его соратников даже обижаются на западных партнеров, если против них нет санкций. Ничего страшного в этих санкциях нет, Россия — самодостаточная страна, сказал он.
Кроме того, Путин сказал, что Кадыров в развитии отношений с арабским миром играет ту же роль, что и остальные руководители регионов.
Президент России добавил, что Чечня развивается быстро под руководством молодой команды, а вся жизнь Рамзана Кадырова посвящена Чечне, чеченскому народу и России и пожелал ему всего самого доброго.