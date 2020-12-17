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Кадыров поспорил с Путиным: Санкции против меня исключительные

Кадыров поспорил с Путиным: Санкции против меня исключительные

В санкционные списки западных стран попадал и ряд других губернаторов, но такого предвзятого, избирательного подхода как к Чеченской Республике, еще не было. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя слова президента России Владимира Путина на большой пресс-конференции о том, что санкции «придумывают» не только против Кадырова, но в отношении всей России.

«В нашем случае дошло до маразма, когда санкции применяются уже повально и распространяются не только против чиновников, но даже в отношении любого случайного человека (за то, что близок к окружению Кадырова), детей, компаний и даже лошадей», — пишет Кадыров в своем телеграм-канале.

Ему интересно, исходя из каких критериев в список санкций СЩА и Великобритании включены благотворительная и спортивные организации, его супруга и дети.

«Никто из перечисленных, ни представители гуманитарного фонда и спортклубов никогда даже словом не обмолвились про политику, не говоря уже об их участии в ней. Именно в этом ключе, как выяснилось, интересовалась мнением президента России Владимира Путина и корреспондент из ЧР Мадина Мусаева», — отметил Кадыров.

Путин также ответил на вопрос корреспондента о роли Кадырова в отношениях с арабским миром. Он сказал, что у главы Чечни та же роль, что и у остальных руководителей регионов.

«Хотя вопрос про мою роль в процессе укрепления отношений между нашей страной и арабским Востоком не был согласован корреспондентом в своей редакции, но раз он прозвучал, выскажу и свое мнение. Я никогда не считал, что у меня в этом направлении есть большие заслуги. Но даже в тех случаях, когда нужно какое-то содействие в решении тех или иных международных вопросов, мы всегда тесно сотрудничаем и советуемся с МИД России. Иначе никак», — заявил Кадыров.⠀

При этом Кадыров перечислил, когда он использовал «свои личные дружеские связи» для разрешения проблемных ситуаций: в случае с возвращением граждан России и Белоруссии из Сирии, экипажа танкера «Механик Чеботарев» из Ливии, журналистов LifeNews с Украины, когда в ОАЭ застряли около 2 тысяч российских граждан во время пандемии.

«Ну а так МИД РФ и без нас отлично справляется со своими обязанностями», — заключил Кадыров.

Как сообщало ИА Newstes, Владимир Путин, отвечая на вопрос чеченской журналистки о том, зачем санкции «придумывают» против Кадырова, его семьи и команды, сказал, что западные страны применяют санкции не только в отношении главы Чечни, а в отношении в целом России.

«Разве только в сторону Рамзана Кадырова? В отношении всей России придумывают. Рамзан Ахматович защищает интересы не только Чечни, но и всей страны, поэтому он — одна из целей для наших оппонентов из-за рубежа. Здесь нет ничего особенного», — сказал Путин.

По словам президента, некоторые из его соратников даже обижаются на западных партнеров, если против них нет санкций. Ничего страшного в этих санкциях нет, Россия — самодостаточная страна, сказал он.

Кроме того, Путин сказал, что Кадыров в развитии отношений с арабским миром играет ту же роль, что и остальные руководители регионов.

«Международными отношениями руководит МИД, но регионы тоже вносят в них вклад», — отметил Путин.

Президент России добавил, что Чечня развивается быстро под руководством молодой команды, а вся жизнь Рамзана Кадырова посвящена Чечне, чеченскому народу и России и пожелал ему всего самого доброго.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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