Лидер турецких националистов призвал избавиться от «ядовитых паразитов»

Влада Некрасова

Союзник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по «Альянсу народа» на двух последних всеобщих выборах в стране — председатель Партии националистического движения (ПНД) Девлет Бахчели — призвал к запрету прокурдской Партии демократии народов (ПДН) Турции, которая располагает третьей по величине фракцией в парламенте. Своё предложение лидер турецких националистов мотивировал тем, что ведущее политобъединение курдов страны пропагандирует «терроризм» и «этнический сепаратизм», передаёт сегодня 17 декабря, Reuters.

Местные комментаторы назвали это попыткой «заставить замолчать шесть миллионов избирателей Турции».

«ПДН нужно закрыть… Не следует проявлять терпимость к какой-либо партийной организации, которая берёт за основу этнический сепаратизм и терроризм», — заявил Бахчели, подобным образом обрушившись на оппозиционную прокурдскую партию, которая ранее не присоединилась к совместной декларации фракций турецкого парламента, осудившей введение санкций США против Анкара за покупку российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400.

В прошлом турецкие суды запрещали прокурдские партии по обвинению в их предполагаемых связях с боевиками запрещённой в стране Рабочей партии Курдистана (РПК), что вызывало критику со стороны западных партнёров Турции. Но действия, поддерживаемые правящей Партией справедливости и развития (ПСР) под руководством Реджепа Тайипа Эрдогана и его коалиционных союзников, с тех пор оказались затруднены в условиях нарастающего давления Евросоюза.

Девлет Бахчели, чья партия обладает четвёртой по численности мандатов парламентской фракцией и чьи комментарии в прошлом влияли на политику правительства Эрдогана, предложил при необходимости внести изменения в конституцию, закон о политических партиях или Уголовный кодекс Турции.

«Борьба с ядовитыми паразитами — прекрасная услуга национальному достоинству. Борьба с сепаратизмом — почётная поддержка нашей независимости», — сказал глава ПНД.

Сопредседатель ПДН Митхат Санкар ответил в четверг в интервью турецкой телекомпании Fox TV на этот выпад Бахчели, заявив, что прокурдская партия пользуется поддержкой миллионов людей.

ПДН, основанная в 2012 году, получила 11,7% голосов на парламентских выборах 2018 года. В последние годы власти преследовали ведущую политическую организацию турецких курдов в ходе репрессий, в результате которых были арестованы тысячи членов партии, а десятки мэров и депутатов в местных органах власти, избранные от ПДН, были смещены, отмечает британское информагентство.

Конституционный суд Турции в июне этого года постановил, что длительное заключение в тюрьме бывшего сопредседателя прокурдской Партии демократии народов Селахаттина Демирташа нарушило его права. Демирташ с ноября 2016 года находится в тюрьме по обвинению в «пропаганде терроризма» и связях с РПК. Ему грозит до 142 лет лишения свободы, фактически — пожизненное заключение, если он будет признан виновным по основному уголовному делу, возбуждённому против него. В решении Конституционного суда Турции говорилось, что содержание под стражей курдского политика превысило разумный срок, и его право на свободу было нарушено. В сентябре прошлого года турецкий суд постановил, что бывшего лидер ПДН следует освободить из-под стражи на время судебного процесса против него. Однако затем прокуратура начала новое расследование в отношении Демирташа и снова потребовала его задержания после того, как суд отменил ордер на арест.

Напомним, лидеры ПДН, два сопредседателя партии Селахаттин Демирташ и Фиген Юксекдаг, были арестованы в ноябре 2016 года. Демирташ находится в тюрьме в провинции Эдирне по многочисленным обвинениям. Ему вменяется «пропаганда терроризма», «организация террористической ячейки», «оскорбления президента Турецкой Республики» и совершение других преступлений. 24 июня 2018 года, пребывая под арестом, Демирташ принял участие в президентских выборах в Турции, заняв по их итогам третье место по количеству набранных голосов — 8,4%.