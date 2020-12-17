Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

МИД Украины: В Чехии ловят и наказывают террористов ДНР-ЛНР

МИД Украины: В Чехии ловят и наказывают террористов ДНР-ЛНР

Правосудие Чешской Республики оказывает огромную услугу Украине, выявляя и наказывая граждан Чехии, которые ранее были «российскими наемниками» — то есть ополченцами народных республик Донбасса. Об этом заявил посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис.

Перебийнис указал, что прокуратура Чехии по запросу Украины предъявила обвинение в наемничестве бывшему ополченцу ДНР из Карловых Вар, 26-летнему Лукашу Н. «Этот человек прошел обучение, был вооружен и оснащен военными формированиями сепаратистских структур. В 2015—2016 годах он выполнял такие боевые задания как разведка, охрана, патрулирование, также принимал участие в боях против украинских военных, с намерением причинить им ранения или смерть», — говорит посол Украины.

Законы Чехии разрешают подозреваемым отказываться от показаний в отношение себя и своих близких родственников, что и сделал Лукаш Н. Однако прокуратура Чехии предъявила ему обвинение, используя фото и видео с Донбасса, которые Лукаш Н. делал на свой мобильный телефон. Серьезной уликой против него стало видео, где молодой чех объясняет своим землякам и другим европейцам, что он как антифашист воюет против украинских нацистов — наследников Гитлера.

«Российское зомбирование негативно сказалось на психике этого гражданина. По словам его девушки, после возвращения в Чехию этот террорист страдал от ночных кошмаров, держал под подушкой нож, во сне издавал звуки как из фильмов ужасов», заявляет посол Украины. Описанное состояние Лукаша Н. — первые признаки того, что он стал свидетелем военных преступлений карателей «АТО», возможно, был контужен. Бывший ополченец лечится у психиатра.

Как еще указал Перебийнис, суд в Праге в декабре приговорил к трем годам тюрьмы 27-летнего программиста Павла Кафку, жителя города Ческе-Будеевице в южной Чехии. Кафка любит Россию и русский язык. В 2015 году он через чешское Facebook- сообщество «Россия наш настоящий друг» узнал, как можно помочь народным республикам, выехал на Донбасс через Россию. По словам Кафки, он был социальным волонтером, помогал в устройстве бездомных, трудился в больнице. Но чешский суд признал его виновным в военном наемничестве против Украины. Сначала Кафке дали три года условно, с отсрочкой исполнения приговора в пять лет. Обвинение обжаловало приговор как слишком мягкий. Апелляционный суд заменил условное наказание Кафке реальным сроком.

«Таких „героев“ в Чехии еще несколько десятков. Большинство из них скрываются на Донбассе. Однако важно, что чешские правоохранители и судьи последовательно, но целенаправленно привлекают их к ответственности. Рано или поздно все любители „русского мира“ из Чехии окажутся на скамье подсудимых», говорит Перебийнис.

# Политика
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Что смотреть в кино в декабре: новый "Звонок", новогодняя комедия и Брюс Уиллис
Что смотреть в кино в декабре: новый "Звонок", новогодняя комедия и
Госдеп: США планируют продолжить санкции против «Северного потока — 2»
Госдеп: США планируют продолжить санкции против «Северного потока — 2»
В Орловской области в 2020 году по программе «Земский учитель» трудоустроены 20 педагогов
В Орловской области в 2020 году по программе «Земский учитель»
Ведущие школы Москвы и Минска подписали соглашение о сотрудничестве
Ведущие школы Москвы и Минска подписали соглашение о сотрудничестве
Более 400 тысяч иностранцев сдали комплексный экзамен по русскому языку, истории и праву
Более 400 тысяч иностранцев сдали комплексный экзамен по русскому
В Вологодской области стартовал прием заявок на профориентационный конкурс по специальности «Туризм»
В Вологодской области стартовал прием заявок на профориентационный
В Псковском агротехническом колледже открылись новые мастерские
В Псковском агротехническом колледже открылись новые мастерские
Главы МИД России и Сирии встретятся в Москве
Главы МИД России и Сирии встретятся в Москве
МИД Украины: В Чехии ловят и наказывают террористов ДНР-ЛНР
МИД Украины: В Чехии ловят и наказывают террористов ДНР-ЛНР
Юлия Снигирь, Кирилл Кяро и другие в трейлере нового мистического сериала "Пассажиры"
Юлия Снигирь, Кирилл Кяро и другие в трейлере нового мистического
Пентагон рассказал об испытаниях в России противоспутниковой ракеты
Пентагон рассказал об испытаниях в России противоспутниковой ракеты
Лунный день сегодня 17 декабря 2020 года
Лунный день сегодня 17 декабря 2020 года

Топ на сегодня

Ксения Собчак, Светлана Бондарчук, Яна Рудковская, Надежда Оболенцева на вечеринке ювелирного бренда
Ксения Собчак, Светлана Бондарчук, Яна Рудковская, Надежда Оболенцева
Джиджи Хадид впервые появилась на публике после рождения дочери: прогулка с ребенком и сестрой Беллой в Нью-Йорке
Джиджи Хадид впервые появилась на публике после рождения дочери:
27 депутатов Госдумы России госпитализированы из-за коронавируса
27 депутатов Госдумы России госпитализированы из-за коронавируса
Во время акции ФЛП на Майдане пострадали около 40 полицейских
Во время акции ФЛП на Майдане пострадали около 40 полицейских
Депутат Бундестага: Санкции США не помешают достроить «Северный поток — 2»
Депутат Бундестага: Санкции США не помешают достроить «Северный

Еще по теме

Посол: Миллионы чехов солидарны с Украиной в борьбе против российского агрессора
Посол возмущен показом фильма «Волынь» в Чехии
Посол: чешское издательство «вернуло» Крым Украине
МИД Украины выразил протест из-за открытия в Чехии представительства ДНР