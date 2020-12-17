МИД Украины: В Чехии ловят и наказывают террористов ДНР-ЛНР

Анастасия Иванова

Правосудие Чешской Республики оказывает огромную услугу Украине, выявляя и наказывая граждан Чехии, которые ранее были «российскими наемниками» — то есть ополченцами народных республик Донбасса. Об этом заявил посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис.

Перебийнис указал, что прокуратура Чехии по запросу Украины предъявила обвинение в наемничестве бывшему ополченцу ДНР из Карловых Вар, 26-летнему Лукашу Н. «Этот человек прошел обучение, был вооружен и оснащен военными формированиями сепаратистских структур. В 2015—2016 годах он выполнял такие боевые задания как разведка, охрана, патрулирование, также принимал участие в боях против украинских военных, с намерением причинить им ранения или смерть», — говорит посол Украины.

Законы Чехии разрешают подозреваемым отказываться от показаний в отношение себя и своих близких родственников, что и сделал Лукаш Н. Однако прокуратура Чехии предъявила ему обвинение, используя фото и видео с Донбасса, которые Лукаш Н. делал на свой мобильный телефон. Серьезной уликой против него стало видео, где молодой чех объясняет своим землякам и другим европейцам, что он как антифашист воюет против украинских нацистов — наследников Гитлера.

«Российское зомбирование негативно сказалось на психике этого гражданина. По словам его девушки, после возвращения в Чехию этот террорист страдал от ночных кошмаров, держал под подушкой нож, во сне издавал звуки как из фильмов ужасов», заявляет посол Украины. Описанное состояние Лукаша Н. — первые признаки того, что он стал свидетелем военных преступлений карателей «АТО», возможно, был контужен. Бывший ополченец лечится у психиатра.

Как еще указал Перебийнис, суд в Праге в декабре приговорил к трем годам тюрьмы 27-летнего программиста Павла Кафку, жителя города Ческе-Будеевице в южной Чехии. Кафка любит Россию и русский язык. В 2015 году он через чешское Facebook- сообщество «Россия наш настоящий друг» узнал, как можно помочь народным республикам, выехал на Донбасс через Россию. По словам Кафки, он был социальным волонтером, помогал в устройстве бездомных, трудился в больнице. Но чешский суд признал его виновным в военном наемничестве против Украины. Сначала Кафке дали три года условно, с отсрочкой исполнения приговора в пять лет. Обвинение обжаловало приговор как слишком мягкий. Апелляционный суд заменил условное наказание Кафке реальным сроком.

«Таких „героев“ в Чехии еще несколько десятков. Большинство из них скрываются на Донбассе. Однако важно, что чешские правоохранители и судьи последовательно, но целенаправленно привлекают их к ответственности. Рано или поздно все любители „русского мира“ из Чехии окажутся на скамье подсудимых», говорит Перебийнис.