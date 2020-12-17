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Пресс-конференция Путина пройдет в видео-формате: события ночи 17 декабря

Пресс-конференция Путина пройдет в видео-формате: события ночи 17 декабря

Президент России Владимир Путин проведет 17 декабря ежегодную пресс-конференцию. В этом году из-за связанных с пандемией коронавируса ограничений она пройдет в новом формате — по видео-конференц-связи, а также в нее будут вплетены элементы прямой линии, во время которой глава государства отвечает на вопросы россиян. Об особенностях этого мероприятия журналистам ранее рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, Путин во время пресс-конференции будет находиться в своей резиденции в Ново-Огареве и будет видеть и слышать всех, кто задает ему вопросы.

Правительство РФ внесло в Госдуму поправки о госрегулировании цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости. Соответствующий документ размещен в базе нижней палаты парламента РФ в четверг. Он оформлен в виде поправок к другому правительственному законопроекту (1024255−7) о статистическом учете, уже принятому в первом чтении.

Соединенные Штаты продолжат вводить санкции в отношении проекта «Северный поток — 2» и рассчитывают, что им удастся помешать его реализации. Об этом заявил в среду на интернет-конференции вашингтонского Атлантического совета заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Кристофер Робинсон. «Мы не хотим вводить санкции, но мы будем использовать эти полномочия и эти инструменты, чтобы остановить проект. Эти санкции работают, и мы остановим этот трубопровод», — полагает американский дипломат. По мнению Робинсона, остановка «Северного потока — 2» может стать залогом для налаживания отношений между США и Россией в будущем.

Российские саперы очистили около 200 гектаров территории и обезвредили свыше 6 тысяч взрывоопасных предметов в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил журналистам заместитель начальника Центра (примирения сторон) российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе Дмитрий Перепелкин. По его словам, также было проверено 405 зданий на наличие неразорвавшихся боеприпасов. Замначальника центра рассказал, что военные медики оказали помощь 558 местным жителям, в том числе 67 детям.

Украинское правительство на заседании 16 декабря поддержало постановление о выходе Украины из ряда соглашений с СНГ, в том числе — о сотрудничестве в использовании атомной энергии в мирных целях. По итогам заседания Кабинета министров, Киев вышел из Горной хартии государств, подписанной в Москве 27 марта 1997 года, а также из ряда соглашений с СНГ об основных принципах сотрудничества и координации отношений в области использования атомной энергии в мирных целях.

Исполнительный совет Международного валютного фонда одобрил предоставление Грузии $ 113,9 млн в рамках седьмого обзора механизма расширенного кредитования, рассчитанного на четыре года. Об этом говорится в распространенном заявлении пресс-службы МВФ. «Исполнительный совет МВФ одобрил выделение $ 113,9 млн на оказание Грузии помощи для покрытия потребностей платежных балансов, возникших в результате экономических потрясений от Covid-19», — отмечается в документе. Всего в рамках механизма расширенного кредитования Грузия получила от МВФ на данный момент около $ 585,4 млн.

Фармацевтическая компания Pfizer проверит инцидент с госпитализацией медика в штате Аляска после прививки от коронавируса. Как ранее писала газета The New York Times, накануне у женщины проявилась сильная аллергическая реакция после введения вакцины от компаний BioNTech и Pfizer. Как уточняло издание, на прошлой неделе похожая реакция на вакцину проявилась у двух медработников в Великобритании.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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