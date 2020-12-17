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Путин: Российская армия стала одной из наиболее эффективных в мире

Путин: Российская армия стала одной из наиболее эффективных в мире

Российская армия — одна из самых эффективных в мире, это признают и за рубежом, заявил сегодня, 17 декабря, президент Владимир Путин, выступая на ежегодной пресс-конференции.

«При состоянии армии в 1993 году можно было говорить о неприкосновенности территории РФ? Говорить можно всё, что угодно. Могли ли мы её обеспечить? На каждый случай атомную бомбу не будешь применять… А обычные вооружённые силы у нас практически развалились. Для борьбы с международным терроризмом на Кавказе 50 тыс. дееспособных штыков не могли собрать со всей страны, (в то время как) численность армии была больше миллиона человек», — сказал президент, говоря о принятых в 2020 году поправках к Конституции РФ в сравнении с Основным законом 1993 года.

Как подчеркнул глава государства, «теперь другая ситуация».

«Теперь даже наши оппоненты уже говорят: „Да, их стало меньше, но они стали гораздо более эффективными“. Одна из наиболее эффективных армий мира в России на сегодняшний день», — добавил президент.
# Политика
По материалам: eadaily.com

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