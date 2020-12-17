Разведка США не подтвердила «российский след» в кибератаке

Алексей Вольцев

Соединенные Штаты столкнулись с серьезной, продолжающейся кибератакой, которая затронула компьютерные сети федерального правительства. Об этом говорится в распространенном в среду совместном заявлении аппарата директора национальной разведки, Федерального бюро расследований и Агентства по обеспечению инфраструктурной и кибербезопасности США.

В заявлении подчеркивается, что этим ведомствам «за последние несколько дней стало известно о масштабной и продолжающейся» кибератаке.

«Это развивающаяся ситуация, и, хотя мы продолжаем работать над тем, чтобы в полной мере понять масштабы этой кампании, мы знаем, что эта кибератака затронула компьютерные сети внутри федерального правительства», — отмечается в заявлении.

В документе не говорится о предполагаемом источнике кибератаки и не подтверждаются утверждения американской прессы о том, что за ней якобы стоят российские хакеры.