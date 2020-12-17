Разведка США не решилась обвинить Китай во вмешательстве в выборы

Алексей Вольцев

Разведывательное сообщество США откладывает запланированную на 18 декабря публикацию доклада о влиянии иностранных государств на всеобщие выборы 2020 года. Об этом в среду сообщила глава отдела стратегических коммуникаций Национальной разведки США Аманда Шох, чье заявление приводится на странице ведомства в Twitter.

«Сегодня днем сотрудники уведомили директора Национальной разведки, что разведывательное сообщество не встретится 18 декабря, чтобы представить секретную оценку угроз выборам 2020 года со стороны иностранных государств», — заявила Шох.

Она уточнила, что спецслужбы еще не до конца завершили работы по подготовке доклада.

По данным телеканала Fox News, причиной переноса доклада могут быть разногласия среди сотрудников разведки о необходимости упоминать якобы имеющие место попытки Китая оказать влияние на ход всеобщих выборов в США.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что директор национальной разведки США Джон Рэтклифф 18 декабря планирует представить в Конгрессе США доклад, в который предполагается включить более подробные разведывательные сведения о действиях КНР, в том числе в свете американских выборов. Эти сведения призваны убедить законодателей в том, что Китай представляет собой главную угрозу национальной безопасности Соединенных Штатов.