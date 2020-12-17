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Установлены личности напавших на полицейских в Чечне

Установлены личности напавших на полицейских в Чечне

Установлены личности боевиков, уничтоженных при нападении на пост ДПС в Чечне. По предварительным данным, это Умаров Жалил Джамбулатович и Вахитаев Абубакр Седхусенович. Обоим было по 27 лет.

ИА Newstes сообщало, что в ночь на 17 декабря двое мужчин напали на пост ДПС в Курчалоевском районе, попытавшись привести в действие самодельное взрывное устройство.

Нападавшие были уничтожены ответным огнем. Среди полицейских пострадавших нет.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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