Алиев и Бортников обсудили ситуацию в Закавказье и карабахский конфликт

Лидия Мартынова

Ситуацию в Закавказье после недавней войны в зоне карабахского конфликта, а также исполнение конкретных пунктов трёхстороннего соглашения по Карабаху обсудили сегодня, 18 декабря, в Баку президент Азербайджана Ильхам Алиев и директор Федеральной службы безопасности России Александр Бортников.

Те же вопросы глава российской спецслужбы рассмотрел за несколько часов до этого в ходе своего краткого визита в Ереван.

Согласно информации от источников в администрации азербайджанского лидера, Алиев и Бортников предметно рассмотрели также вопросы сотрудничества двух стран в сфере безопасности.

Ранее в пятницу стало известно, что директор Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Армен Абазян провёл встречу с Александром Бортниковым. По некоторым сведениям, ожидалось, что директора ФСБ РФ примет и премьер-министр Никол Пашинян. Однако сегодня глава армянского правительства отменил своё участие в заседании Совета глав государств СНГ из-за смерти его отца.

Российские пограничники развернут дополнительные силы на границе Армении и Азербайджана. Об этом заявил Александр Бортников 20 ноября на совещании у президента Владимира Путина о российской миротворческой миссии в Карабахе. «В соответствии с принятым решением в целях обеспечения пограничной безопасности Республики Армения, мер по поддержанию мира в Нагорном Карабахе и по просьбе армянской стороны Пограничным управлением ФСБ в Республике Армения выделен дополнительный резерв в количестве 188 военнослужащих и необходимое количество техники», — проинформировал тогда Бортников. Директор ФСБ также отметил, что о данном решении Москвы и Еревана поставлена в известность азербайджанская сторона. С 18 по 20 ноября в Армению была осуществлена доставка резервов, после чего проводится слаживание сил, добавил глава ведомства.

Напомним, президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе, начавшихся 27 сентября. Азербайджанская и армянская стороны должны оставаться на занятых по итогам 44 дней войны позициях, в регионе конфликта размещены российские миротворцы. Был предусмотрен график вывода армянских войск из ряда районов вокруг непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.