Премьер Латвии: Если лучше не станет, запретим ездить по стране

Анастасия Иванова

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что, если в течение десяти дней эпидемиологическая ситуация не изменится, придется вводить обширные ограничения на передвижение, пишет mixnews.lv.

Премьер подчеркнул, что в стране наблюдается длительный рост заболеваемости Covid-19, и распространение вируса продолжает разрастаться. Для его сдерживания правительство приняло решение о дополнительных ограничениях в «период тишины».

«Если в течение десяти дней нам не удастся улучшить ситуацию, мы будем вынуждены ввести весь комплекс ограничений на передвижение. Но ни я, ни правительство, ни общество этого не желают. Давайте общими усилиями соблюдать правила периода тишины. Я призываю всех на три недели собраться с силами. Давайте выдержим, будем соблюдать ограничения и общими усилиями изменим ход распространения Covid-19», — сказал премьер-министр.

Он пояснил, что суть введенных правительством ограничений заключается в сокращении контактов между людьми.

«Мы остаемся дома, не собираемся в толпы. Я убежден, что вместе мы сможем преодолеть вспышку Covid-19. Каждый должен понимать серьезность ситуации, в том числе ситуации в больницах», — подчеркнул Кариньш.

Накануне правительство Латвии приняло решение об ужесточении мер безопасности в связи с Covid-19. Они будут действовать в течение трех недель до 11 января и распространятся на собрания и торговлю.

С субботы, 19 декабря, до 11 января в торговле вводится регулирование, которое до сих пор применялось в выходные и праздничные дни. В это время смогут работать магазины, где продаются продукты питания, предметы гигиены, хозяйственные товары первой необходимости, табачные изделия и электронные устройства для курения, корм и товары для животных, пресса, билеты на общественный транспорт, маски для лица и средства индивидуальной защиты, сельскохозяйственная продукция собственного производства, карты предоплаты для мобильных телефонов, цветы и елки.

Также будет разрешена оптовая торговля строительными товарами. Смогут работать аптеки, в том числе ветеринарные аптеки, магазины оптики и автозаправочные станции. Как и прежде, не будет ограничена торговля в интернете. Одновременно для мест торговли усилены требования — на одного покупателя должно обеспечиваться не менее 15 квадратных метров доступной площади, покупателей в магазине не должно быть больше, чем имеющихся корзин или тележек, а взрослые должны ходить в магазин только по одному, но с собой можно брать детей до 12 лет или при необходимости ассистента.

Правительство подчеркивает, что каждый, кому специфика работы позволяет работать удаленно из дома, должен перейти на удаленную работу, и работодатель обязан обеспечить такую возможность. Эти условия касаются и государственных и муниципальных учреждений, и частных предприятий.

Уточнены также требования к обеспечению питания — только производственным предприятиям, где нет возможности обеспечить безопасные перерывы на обед, можно обеспечивать питание на месте, если одновременно едят только те люди, которые работают вместе, за столиком сидит только один человек и соблюдается двухметровая дистанция.

Для учащихся 1−6-х классов зимние каникулы продлены на неделю — до 8 января.

Очно, даже в индивидуальном порядке, не будут проводиться никакие практические занятия. В рамках многих курсов профессионального и высшего образования занятия также будут проходить только удаленно. Исключением является клиническая практика в резидентуре.

Образование по интересам и различные репетиции можно проводить только удаленно.

С 21 декабря любительские занятия спортом будут разрешены только на открытом воздухе, в них смогут участвовать до десяти человек, которые при этом не должны использовать раздевалки.

Это означает, что спортивные клубы не смогут принимать клиентов в закрытых помещениях — не будут работать тренажерные залы, будут запрещены индивидуальные тренировки.

Как сообщалось, меры эпидемиологической безопасности, введенные на три недели с 21 декабря, направлены на то, чтобы сократить количество контактов за пределами домохозяйств. Ограничения не коснутся свободы передвижения.

В рамках ужесточения мер по ограничению Covid-19 с 21 декабря по 11 января не будут работать библиотеки, для посетителей будут закрыты внутренние помещения музеев.

Как сообщила представитель Министерства здравоохранения Анна Страпцане, в это время не будут работать также выставки и другие культурные объекты. Также нельзя будет проводить ярмарки, в том числе рождественские.

Несмотря на то, что для посетителей будут закрыты внутренние помещения музеев, продолжат работать музейные экспозиции на открытом воздухе, организаторы которых должны предотвращать скопление людей, разделять потоки посетителей и обеспечивать дистанцию два метра. На таких условиях будут открыты и природные тропы.

Напомним, в связи со стремительным распространением Covid-19 в Латвии с 6 ноября по 11 января была введена чрезвычайная ситуация. В этот период жители обязаны носить защитные маски во всех помещениях, кроме дома. Количество пассажиров в общественном транспорте не должно превышать 50% от вместимости транспортного средства. Если невозможно контролировать посадку и высадку пассажиров, в транспортом средстве должны быть установлены указания о том, какие сидения можно использовать, чтобы не нарушать дистанцию.