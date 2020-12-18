Президент Молдавии — фермерам: Не слушайте Санду, потом пожалеете

Алексей Вольцев

На акции протеста молдавских фермеров, которая проходит в эти дни в Кишиневе, уже не выдвигается никаких экономических требований, а лишь политические, такие как отставка правительства и роспуск парламента. Об этом сегодня, 18 декабря, в своем блоге заявил завершающий мандат президента Игорь Додон.

По словам главы государства, за выступлениями аграриев стоит избранный лидер страны Майя Санду со своей партией «Действие и солидарность» и ее парламентский партнер Андрей Нэстасе с «Платформой Достоинство и правда».

«Если первоначально требовали денег, изменений в законодательстве, теперь настаивают на отставке правительства и досрочных парламентских выборах, подтверждая, что за их спиной стоят Майя Санду и Андрей Нэстасе. Те, кто две недели назад вырывали микрофоны в парламенте — депутаты ПДС и ППДП. Теперь они на тракторах поднимаются по лестнице парламента. Мы организовывали протесты, но никогда не позволяли подобного- ни внутри парламенте, ни за его пределами», — отметил Додон.

Он рекомендовал фермерам, «которые действительно нуждаются в помощи», отказаться от политики и сконцентрироваться на тех вопросах, которые их действительно касаются (налоговой политики и компенсации потерь от засухи).

«Мы все согласны на досрочные парламентские выборы, но я не думаю, что вы заинтересованы в уходе правительства, потому что если правительство уйдет, то кто внесет поправки в законодательство, чтобы выделить вам дополнительные средства в Фонд субсидирования фермеров? Без правительства это невозможно. Потому что, если правительство отправят в отставку, то нельзя изменить Закон о бюджете. Должно быть положительное заключение правительства, и вы сами себя заблокировали», — объяснил Додон.

Действующий президент также напомнил, что требование аграриев об отсрочке повышения НДС в сельском хозяйстве было поддержано парламентом, а в бюджете на 2021 год предусмотрено на треть увеличить Фонд субсидирования фермеров.

«Пришли к компромиссу — депутаты ПСРМ предложили отменить рост ставки НДС, предложенный правительством. Не думаю, что это хорошее дело, потому что там есть снижение НДС на удобрения, но если настаивали — пошли на компромисс и отменили увеличение НДС. Второе требование — увеличить ассигнования на сельское хозяйство. В первую очередь, чтобы дать деньги, их надо откуда-то взять. Мы не можем сократить зарплаты, пенсии, чтобы давать деньги только фермерам. Но мы нашли возможности и в 2021 году в бюджете предусмотрен рост фонда субсидий с 900 до 1,1 млрд леев», — уточнил глава государства.

Он настоятельно рекомендовал представителям аграрной отрасли не идти на поводу у политиков, а вместе искать решения для реальных решений проблем отрасли. Додон добавил, что после 24 декабря, когда Майя Санду будет приведена к присяге, она будет нести полную ответственность за ситуацию в стране.

«После вступления в должность Майи Санду аграрии будут вспоминать правительство Кику и президентство Додона как лучшие времена», — заключил Игорь Додон.

Напомним, молдавские аграрии протестуют с августа. Вначале выступления проходили достаточно мирно, однако после того как их начали координировать депутаты блока ACUM (ПДС и ППДП), требования сменились на политические, а заявления стали носить радикальный характер. Фермеры перекрывали центральные трасы страны и организовали «тракторный марш» на Кишинев. В столице к ним присоединились комбатанты (ветераны войны на Днестре), известные своими экстремистскими призывами.

В итоге, 16 декабря участники митинга попытались на тракторах въехать в парламент, где рассматривался закон о бюджетно-налоговой политике. Полицейские, среди которых есть пострадавшие, были вынуждены применить спецсредства. После этого Санду обвинила правоохранителей в жестокости, призвав своих сторонников на площади и в парламенте не сдаваться. Пикетчики объявили властям 24 часовой ультиматум, пригрозив, если их требования не будут удовлетворены, «действовать жёстче».

Как сообщало ИА Newstes , в ноябре, перед вторым туром президентских выборов, сельхозпроизводители Молдавии выступили с заявлением о том, что Игорь Додон является единственным президентом, который понимает, что в аграрной стране нужно уделять фермерам особое внимание. По их словам, если Майя Санду станет президентом, то с 1 января 2021 года они уже не смогут экспортировать свою продукцию на российский рынок.

В период нахождения у власти Игоря Додона, молдавские сельхозпроизводители и транспортные компании получили таможенные преференции и возможность выхода на российские рынки. Договор истекает в конце этого года, а явная антироссийская риторика нового президента не позволяет надеется на его пролангацию. Аграрии тогда также вспомнили, что Санду ещё летом 2019 года, будучи премьером, продемонстрировала свое отношение к их нуждам. Тогда она отказалась выделять средства для компенсации потерь, причиненных стихийными бедствиями.