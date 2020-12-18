Президент Молдавии — фермерам: Не слушайте Санду, потом пожалеете
На акции протеста молдавских фермеров, которая проходит в эти дни в Кишиневе, уже не выдвигается никаких экономических требований, а лишь политические, такие как отставка правительства и роспуск парламента. Об этом сегодня, 18 декабря, в своем блоге заявил завершающий мандат президента Игорь Додон.
По словам главы государства, за выступлениями аграриев стоит избранный лидер страны Майя Санду со своей партией «Действие и солидарность» и ее парламентский партнер Андрей Нэстасе с «Платформой Достоинство и правда».
Он рекомендовал фермерам, «которые действительно нуждаются в помощи», отказаться от политики и сконцентрироваться на тех вопросах, которые их действительно касаются (налоговой политики и компенсации потерь от засухи).
Действующий президент также напомнил, что требование аграриев об отсрочке повышения НДС в сельском хозяйстве было поддержано парламентом, а в бюджете на 2021 год предусмотрено на треть увеличить Фонд субсидирования фермеров.
Он настоятельно рекомендовал представителям аграрной отрасли не идти на поводу у политиков, а вместе искать решения для реальных решений проблем отрасли. Додон добавил, что после 24 декабря, когда Майя Санду будет приведена к присяге, она будет нести полную ответственность за ситуацию в стране.
Напомним, молдавские аграрии протестуют с августа. Вначале выступления проходили достаточно мирно, однако после того как их начали координировать депутаты блока ACUM (ПДС и ППДП), требования сменились на политические, а заявления стали носить радикальный характер. Фермеры перекрывали центральные трасы страны и организовали «тракторный марш» на Кишинев. В столице к ним присоединились комбатанты (ветераны войны на Днестре), известные своими экстремистскими призывами.
В итоге, 16 декабря участники митинга попытались на тракторах въехать в парламент, где рассматривался закон о бюджетно-налоговой политике. Полицейские, среди которых есть пострадавшие, были вынуждены применить спецсредства. После этого Санду обвинила правоохранителей в жестокости, призвав своих сторонников на площади и в парламенте не сдаваться. Пикетчики объявили властям 24 часовой ультиматум, пригрозив, если их требования не будут удовлетворены, «действовать жёстче».
Как сообщало ИА Newstes , в ноябре, перед вторым туром президентских выборов, сельхозпроизводители Молдавии выступили с заявлением о том, что Игорь Додон является единственным президентом, который понимает, что в аграрной стране нужно уделять фермерам особое внимание. По их словам, если Майя Санду станет президентом, то с 1 января 2021 года они уже не смогут экспортировать свою продукцию на российский рынок.
В период нахождения у власти Игоря Додона, молдавские сельхозпроизводители и транспортные компании получили таможенные преференции и возможность выхода на российские рынки. Договор истекает в конце этого года, а явная антироссийская риторика нового президента не позволяет надеется на его пролангацию. Аграрии тогда также вспомнили, что Санду ещё летом 2019 года, будучи премьером, продемонстрировала свое отношение к их нуждам. Тогда она отказалась выделять средства для компенсации потерь, причиненных стихийными бедствиями.