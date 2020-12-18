Путин пожелал заболевшему коронавирусом Макрону скорейшего выздоровления

Лидия Мартынова

Президент России Владимир Путин направил главе Франции Эммануэлю Макрону телеграмму со словами поддержки и пожеланиями скорейшего выздоровления от Covid-19. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Владимир Путин направил Президенту Французской Республики Эммануэлю Макрону телеграмму, в которой подчеркнул, что с тревогой узнал о положительном тесте на коронавирусную инфекцию главы Франции. Президент России пожелал Э.Макрону скорейшего выздоровления и крепкого здоровья на долгие годы», — говорится в официальном сообщении.

Напомним, о заражении Макрона коронавирусом стало известно накануне, 17 декабря. Президент Франции ушел на самоизоляцию на неделю, работать он будет теперь дистанционно.

Франция сейчас постепенно выходит из локдауна, действовавшего до 15 декабря. В стране введен комендантский час.