Сирийские курды отступили после мощной атаки турецкой армии под Айн-Иссой

Лидия Мартынова

Поздно вечером 17 декабря турецкая армия и союзные ей боевики так называемой Сирийской национальной армии (СНА) нанесли мощный удар по позициям преимущественно курдских «Сирийских демократических сил» (СДС, ведущую роль в этом альянсе играют курдские «Отряды народной самообороны») в районе города Айн-Исса в северной части провинции Ракка. Согласно полевому источнику агентства Al-Masdar News в Ракке, турецкая армия и СНА атаковали две деревни возле Айн-Иссы, что вынудило отряды СДС покинуть некоторые позиции и перегруппировать свои силы для сдерживания дальнейшего продвижения противника.

Согласно информации, турецким войскам удалось захватили деревни Аль-Мушарифа и Аль-Джахбах после ожесточённого столкновения с формированиями СДС.

Вскоре после начала наступления турецкая армия направила подкрепление в район Айн-Иссы — туда вошла дополнительная бронетехника ВС Турции. Утром в пятницу появились сообщения о том, что «Сирийские демократические силы» также перебросили подкрепление в район Айн-Иссы, чтобы пресечь наступление турецко-исламистской группировки сил вдоль автотрассы Алеппо — Камышлы.

По всем признакам турецкие военные активно добиваются захвата района на подступах к Айн-Иссе, что поможет им выполнить свой «долгосрочный план создания коридора или буферной зоны в северной части арабской республики», отмечает Al-Masdar News.

Руководство СДС достигло ранее в этом месяце соглашения с Россией и правительством в Дамаске о создании трёх наблюдательных пунктов возле города Айн-Исса в провинции Ракка для предотвращения дальнейших турецких атак. Об этом 10 декабря передала радиостанция Kurdistan 24 (штаб-квартира в Эрбиле, административном центре Иракского Курдистана). Указывалось, что «русские, формирования СДС и сирийское правительство договорились о создании трёх наблюдательных пунктов для уменьшения числа нарушений» с турецкой стороны. По данным арабских СМИ, российское командование в САР ранее обратилось к руководству СДС с просьбой разрешить сирийским правительственным войскам контролировать отдельные «зоны безопасности» в Айн-Иссе, «так же, как это до настоящего времени осуществлялось в Камышлы» (провинция Хасаке).

Согласно базирующейся в Лондоне неправительственной организации «Сирийская обсерватория прав человека» (SOHR), первый пост расположится в восточной части района Айн-Иссы, второй — на автомагистрали M-4 (Хасаке — Алеппо — Камышлы), а третий — в западной части района Айн-Исса. Утверждалось, что этим постам будет поручено «наблюдать за нарушениями режима прекращения огня и бомбардировками с территории Турции». Также указывалось, что «русские уже установили один наблюдательный пункт на трассе M-4 и ещё один — к северо-западу от Айн-Иссы, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию» в регионе.