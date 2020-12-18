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Турция перевела войска на юг Идлиба

Турция перевела войска на юг Идлиба

Более 30 бронемашин и военных грузовиков проследовали в четверг в составе колонны турецких войск через сирийскую границу в южные районы провинции Идлиб. Об этом сообщил новостной портал El Nashra.

По его информации, турецкие военнослужащие заняли позиции вокруг наблюдательных постов в гористой местности Джебель-эз-Завия, которая находится под контролем сирийской вооруженной оппозиции. Ранее в этот район переместились турецкие военные, которые были размещены в соседних провинциях Алеппо и Хама. Их посты оказались блокированными со всех сторон сирийской армией после освобождения в январе от бандформирований нескольких населенных пунктов в северо-западной зоне деэскалации.

Идлиб — единственный регион Сирии, который с 2012 года остается в руках незаконных вооруженных формирований. Туда были вывезены боевики, отказавшиеся сложить оружие после проведенных сирийской армией операций в Восточной Гуте под Дамаском и южных областях страны.

Как сообщало ИА Newstes, Турция решила отказаться от некоторых своих наблюдательных постов в регионе Большой Идлиб (провинции Идлиб и Хама, части провинций Алеппо и Латакия), включая пункты дислокации, созданные в рамках соглашений с Россией. Турецкие военные покидают наблюдательные пункты в Идлибской зоне деэскалации, которые были окружены сирийскими правительственными войсками в начале этого года. Предполагается, уход Турции с наблюдательных пунктов произошёл по инициативе России, которая ранее вела переговоры с Анкарой о передаче этих постов правительственным силам Дамаска.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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