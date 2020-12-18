Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Житель Дагестана получил семь лет за финансирование боевиков в Сирии

Житель Дагестана получил семь лет за финансирование боевиков в Сирии

Житель Дагестана получил семь лет за финансирование боевиков в Сирии

Житель Дагестана Динислам Шамаев признан виновным в финансировании терроризма, сообщила 17 декабря пресс-служба Следственного комитета России.

Как установили следствие и суд, с декабря 2015 года по май 2017 года Шамаев, находясь в Москве, перевел по просьбе четырех жителей Дагестана более 305 тыс. рублей и 3,3 тыс. долларов на содействие террористической деятельности запрещенной в России организации «Исламское государство».

«Деньги были перечислены на указанные ими реквизиты паспортных данных граждан других стран через одну из систем денежных переводов. При этом Шамаев был осведомлен об участии указанных жителей Республики Дагестан на территории Сирийской Арабской Республики в деятельности террористической организации», — говорится в сообщении СК.

Приговором 2-го Западного окружного военного суда Шамаеву назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима со штрафом в размере 300 тыс. рублей.

# Политика
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Житель Дагестана получил семь лет за финансирование боевиков в Сирии
Житель Дагестана получил семь лет за финансирование боевиков в Сирии
"Знакомьтесь, это Мира!": Машка из "Реальных пацанов" тайно родила дочь
"Знакомьтесь, это Мира!": Машка из "Реальных пацанов" тайно родила
Русские в Дадиванке: Не только миротворцы, но и истинные христиане
Русские в Дадиванке: Не только миротворцы, но и истинные христиане
Подведены итоги конкурса «Мастерская года»
Подведены итоги конкурса «Мастерская года»
Участники Международного конгресса «Молодые профессионалы» Минпросвещения России обсуждают развитие среднего профобразования
Участники Международного конгресса «Молодые профессионалы»
В Алтайском крае открылся детский технопарк «Кванториум»
В Алтайском крае открылся детский технопарк «Кванториум»
Шутки ниже пояса: Райан Рейнольдс снова троллит жену Блейк Лайвли в соцсетях
Шутки ниже пояса: Райан Рейнольдс снова троллит жену Блейк Лайвли в
Путин призвал развивать российские интернет-платформы
Путин призвал развивать российские интернет-платформы
Каким Знакам восточного гороскопа повезет в 2021 году
Каким Знакам восточного гороскопа повезет в 2021 году
Клиника HAIR&SKIN. Рождение легенды
Клиника HAIR&SKIN. Рождение легенды
Covid-19 в Южной Осетии отступил — медики Минобороны России уезжают
Covid-19 в Южной Осетии отступил — медики Минобороны России уезжают
Правительство Черногории утвердило изменения в скандальный закон о свободе вероисповедания
Правительство Черногории утвердило изменения в скандальный закон о

Топ на сегодня

Юлия Снигирь, Кирилл Кяро и другие в трейлере нового мистического сериала "Пассажиры"
Юлия Снигирь, Кирилл Кяро и другие в трейлере нового мистического
Главы МИД России и Сирии встретятся в Москве
Главы МИД России и Сирии встретятся в Москве
В Орловской области в 2020 году по программе «Земский учитель» трудоустроены 20 педагогов
В Орловской области в 2020 году по программе «Земский учитель»
МИД Украины: В Чехии ловят и наказывают террористов ДНР-ЛНР
МИД Украины: В Чехии ловят и наказывают террористов ДНР-ЛНР
Госдеп: США планируют продолжить санкции против «Северного потока — 2»
Госдеп: США планируют продолжить санкции против «Северного потока — 2»

Еще по теме

В Киргизии экс-кандидат в президенты получил срок за призывы к терроризму
Российские студентки получили 5 лет колонии за финансирование ИГИЛ
Бездомного рецидивиста осудили за изнасилование подростка у станции в Москве
В Эстонии россиян осудили за терроризм