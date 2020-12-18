Житель Дагестана получил семь лет за финансирование боевиков в Сирии

Анастасия Иванова

Житель Дагестана Динислам Шамаев признан виновным в финансировании терроризма, сообщила 17 декабря пресс-служба Следственного комитета России.

Как установили следствие и суд, с декабря 2015 года по май 2017 года Шамаев, находясь в Москве, перевел по просьбе четырех жителей Дагестана более 305 тыс. рублей и 3,3 тыс. долларов на содействие террористической деятельности запрещенной в России организации «Исламское государство».

«Деньги были перечислены на указанные ими реквизиты паспортных данных граждан других стран через одну из систем денежных переводов. При этом Шамаев был осведомлен об участии указанных жителей Республики Дагестан на территории Сирийской Арабской Республики в деятельности террористической организации», — говорится в сообщении СК.

Приговором 2-го Западного окружного военного суда Шамаеву назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима со штрафом в размере 300 тыс. рублей.