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Боррель: Евросоюз должен договориться с Россией и Турцией

Боррель: Евросоюз должен договориться с Россией и Турцией

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выразил мнение, что Евросоюз не добьется стабильности на континенте, если не найдет баланса отношений с Россией и Турцией. Об этом дипломат написал в своем блоге.

«С момента своего создания Османская и Российская империи были частью этого уравнения. И сегодня по-прежнему ясно, что Европейский союз не сможет добиться стабильности на континенте, пока он не найдет правильный баланс в своих отношениях с Турцией и Российской Федерацией», — отметил глава европейской дипломатии.

16 декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Европейский союз не готов к нормальным отношениям с Москвой. Об этом говорят все факты, подчеркнул он.

10 декабря стало известно, что саммит глав государств Евросоюза принял решение продлить экономические санкции в отношении России. Срок действия введенных ранее ограничений истечет 31 января 2021 года.

Тогда же сообщалось, что решение принималось на нынешнем саммите без обсуждения. Его должен формально утвердить Совет ЕС.

В конце ноября о продлении антироссийских санкций ЕС заявил представитель делегации одной из стран. Он пояснял, что будет «коротко» затронута тема минских переговоров по урегулированию конфликта на Украине, в рамках которой лидеры примут решение о продлении санкций, так как «существенного прогресса в их реализации нет».

11 декабря лидеры государств и правительств стран Евросоюза согласовали расширение списка существующих индивидуальных санкций по Турции за незаконное бурение в Восточном Средиземноморье.

Ранее, 6 ноября, Евросоюз продлил на год санкции в отношении Турции из-за ее деятельности в Средиземном море. Санкции включают запрет на поездки в ЕС и заморозку активов физических и юридических лиц. В Совете ЕС добавили, что на данный момент в черном списке по Турции находятся два человека.

В 2019 году ЕС приостановил диалог с Анкарой на высшем уровне из-за геологоразведки месторождений углеводородов в Средиземном море в исключительной экономической зоне Кипра.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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